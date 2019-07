Podaný bude po sestupu Dukly hostovat v Bohemians 1905

"Po sestupu jsme si na Dukle řekli, co by bylo výhodné pro obě strany. Nakonec to vyústilo v můj příchod do Ďolíčku. Musím říct, že na mě vedení Bohemians udělalo velký dojem. Věřím, že pomůžu k naplnění cílů, které Bohemka má," řekl Podaný webu Klokanů.

Krajní záložník může nastupovat i v obraně nebo v útoku. V první lize dosud Podaný odehrál 139 zápasů a vstřelil deset branek. V roce 2014 se stal s týmem Atlétiko Kalkata mistrem Indie.

↪️ PŘÍCHOD | Na roční hostování z Dukly přichází Jakub Podaný!

👉 Více info na VĎ: https://t.co/xS5PLsp5Mn…/21…/dalsi-posilou-je-jakub-podany pic.twitter.com/oX3waxKk1c — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 2. července 2019

Znovu se potkává s trenérem Martinem Haškem, který ho už před lety vedl ve Spartě.

Doufá, že trenér nebude řvát...

"Už je to hodně let dozadu. Pak jsme se samozřejmě různě potkávali, takže se známe. S Martinem mám dobrý vztah, což nějakou roli asi hrálo. Myslím, že na obě strany. Hlavně doufám, že po mně nebude tak řvát, jako na mě řval ve Spartě, když jsem mu někde chyběl," směje se Podaný.

Byl zvyklý na komorní atmosféru Julisky. Rád ji vymění za mnohem živější Ďolíček.

"Vždycky je lepší hrát před plným domem, aspoň mě vždy vybičuje k lepšímu výkonu. Je jedno, jestli doma nebo venku. V Indii jsem zažil 60 tisíc na každý zápas a to byl taky rozdíl. Každopádně do Ďolíčku se hodně těším, protože tady byla vždy hlučná atmosféra. Ale musím dodat, že si hodně vážím věrných fanoušků na Dukle. Takhle v menším počtu stále fandit a vytrvat, je někdy opravdu složité. Navíc s našimi výsledky," oceňuje Podaný.