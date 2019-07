Stínový ředitel Hübschman pomáhá parťákům i Peltovi

„Role Tomáše Hübschmana při jednáních o příchodu Curikova byla na Ukrajině hodně důležitá. Tomáše tam hodně respektují, má tam velké jméno," prozradil Pelta.

Odchovanec Sparty před příchodem do Jablonce v roce 2014 na Ukrajině válel dlouhých deset sezon, se Šachtarem Doněck dokonce vyhrál Pohár UEFA. Když v minulém ročníku Severočeši narazili v Evropské lize na Dynamo Kyjev, o zkušeného veterána byl mezi ukrajinskými žurnalisty velký zájem...

Jablonecký obránce Tomáš Hübschman na hřišti Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

„Agent, který Curikova zastupuje, se s Tomášem dlouho zná. Takže nám s ním hodně pomohl. Já už si z toho poslední dobou dělám legraci, že je Tomáš Hübschman náš stínový sportovní ředitel," usmál se jablonecký boss.

Ač Hübschman v září oslaví již 38. narozeniny a aktuálně je mezi pěti nejstaršími hráči Fortuna ligy, ze hřiště do kanceláře se ještě rozhodně nechystá. „Jsem zatím stále jen hráč, budu se držet kabiny a hraní. Uvidíme, co bude potom," odmítl na startu přípravy myšlenku, že by už pomalu střídal pozice. Ostatně na konci května se severočeským klubem prodloužil kontrakt o další rok.

V minulé sezoně patřil k důležitým oporám týmu, s nímž vybojoval čtvrté místo. Napříč soutěžemi za zelenobílé odehrál úctyhodných 36 duelů.

„Jde o zkušeného hráče, který má už největší slávu za sebou, byť tím nechci říci, že by měl jít výkonnostně dolů. Co se týká zkušeností a kvality, byl pro nás hodně důležitý. Myslím, že pokud bude mít výkonnost a bude se cítit zdravý, pro tým bude hodně důležitý. Jsem rád, že tady je," liboval si kouč Jablonce Petr Rada, který čeká, že i v příští sezoně bude Tomáš Hübschman hrát největší roli pořád ještě na hřišti.