Plzeňský talent jde hostovat do Opavy. Přijde však o EURO

Záložník plzeňské Viktorie Pavel Šulc odchází na roční hostování do Opavy. Osmnáctiletý talent se na podzim prosazoval v mládežnické obdobě Ligy mistrů, jaro strávil na hostování v druholigové Jihlavě.

„Pavel je velmi talentovaný fotbalista, což ukazoval celou minulou sezonu, kdy se i ve velmi mladém věku dokázal prosadit mezi dospělými. Je to pro něj opět krok kupředu, protože si v nadcházející sezoně bude moci vyzkoušet prvoligový fotbal. V Opavě bude mít určitě větší herní vytížení, než by měl u nás," citoval klubový web generálního manažera Viktorie Adolfa Šádka.

Kvůli šanci zahrát si českou nejvyšší soutěž se nezúčastní nadcházejícího mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let v Arménii. „I když o šampionát přijdu, vnímám hostování v Opavě jako další velký kariérní krok. Možnost poprat se o místo v sestavě prvoligového týmu je pro mě výzva. Věřím, že mi hostování pomůže herně se zase o něco posunout," uvedl Šulc.

Osmnáctiletý záložník PAVEL ŠULC míří po úspěšném hostování v druholigové Jihlavě na hostování do první ligy! Sezonu 2019/2020 stráví v dresu @sfcopava . Ať se daří, @sulcik_10! 🍀



Ten v pondělí opustil výpravu Západočechů, kteří jsou až do pátku na herním soustřední v rakouském Westendorfu, a nabral směr Opava. „Chci tam ukázat to nejlepší, co ve mně je, a za rok se opět poprat o místo v Plzni," dodal mladík.