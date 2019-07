Že rozvracím kabinu? To mě fakt naštvalo, brání se obětní beránek teplické ostudy

Konec v Teplicích si fotbalista Jan Krob po šestiletém působení maloval jinak. „Myslel jsem, že tam už kariéru dohraju,“ prozradil levý bek, jenž odskákal slabší výkonnost a debakl 0:8 s Boleslaví v nadstavbě o Evropskou ligu přeřazením do béčka. Rád proto přivítal přestup do Jablonce, kde ho čekají evropské poháry.

Jak teď zpětně na odchod z Teplic pohlížíte?

Nebyl jsem z toho nadšený. S Vachym (sportovní ředitel Štěpán Vachoušek) jsme si to ale vyříkali. Z obou stran to bylo nešťastné a mělo se to asi nejprve řešit jinak než přes noviny. Hodně mě to mrzelo. Určitě jim to však nemám za zlé, na Teplice vzpomínám jen v tom nejlepším. Prožil jsem tam šest krásných let.

Co vás naštvalo nejvíce?

Když mi řekli, že nejsem dobrý do kabiny, kterou prý rozvracím. To mě fakt naštvalo. Myslím, že to není pravda, spíš jen bojuju za hráče, za kabinu, aby měla větší komfort. Kabinu nerozvracím. Zasáhlo mě, co řekli do médií. Nevím, jak na takovou věc přišli.

Bylo těžké to přijmout?

Hlavně bylo nepříjemné, že mě přeřadili do béčka, které zahájilo přípravu až 1. července. Jelikož liga začíná už 14.7, automaticky to znamenalo, že nestihnu přípravu a nemohl bych se připravit, abych se do áčka vrátil. Nikdo asi neví, jak by to se mnou bylo. Když se naskytla možnost odejít, byl jsem rád, že mě Teplice uvolnily a stal jsem se hráčem Jablonce.

Necítil jste se po výprasku 0:8 s Mladou Boleslaví jako takový obětní beránek?

Navenek to tak asi vypadá, když odešli tři hráči, kterým ukončili hostování, a ze základu vyhodili jednoho, a to mě. Zápas nevyšel vůbec nikomu, v 5. minutě bylo rozhodnuto. Je pravda, že jsem měl lehčí konflikt s panem Hynkem (ředitel klubu), což asi vyústilo v rozhodnutí, že to odnesu já...

V čem konkrétně?

Vyměnili jsme si názory a úplně si lidsky nesedli. Jsem člověk, který jedná na rovinu. Říkal jsem, že by bylo fajn mít před tréninkem pravidelně pokropené hřiště nebo že před domácím zápasem jsou špatné obědy a jestli by se to nedalo řešit. Ale neměl jsem s tím problém jen já, řešil jsem to za kabinu. Byl jsem zástupce kapitána a za panem Hynkem jsem chodil já, což se mu asi nelíbilo a vzal to tak, že jsem ten špatný.

Mrzí vás to?

Už se v tom nechci patlat, nic proti Teplicím nemám. Zažil jsem tam nejlepší část kariéry, nezaslouží si, abych je pomlouval, jsou tam skvělí hráči i trenéři. Ale stalo se a vrátit se to nedá. Doufám, že pár let kariéry mám ještě před sebou, chci zažít úspěchy s Jabloncem.

Teplice argumentovaly poklesem výkonnosti. Zvýšila se vaše motivace v Jablonci dokázat, že patříte k nejlepším levým obráncům v lize?

Do každého utkání jdu na sto procent, někdy se daří víc a někdy míň, což je ve fotbale normální. Když hráč nemá výkonnost, trenér by to měl zjistit a hráče posadit na lavičku. U mě se tak v Teplicích nestalo, šel jsem rovnou pak do béčka, což jsem příliš nepochopil... Motivaci mám v Jablonci velkou. Však jsem se dostal do týmu, který hraje pravidelně na špici a bojuje o poháry. Jsem hladový po úspěchu.

Uvítal byste na Střelnici i Jakuba Horu, za něhož měl Jablonec nabízet přes deset milionů korun, ale Teplice ho zatím neuvolnily?

Určitě bych ho tady rád přivítal, bylo by to příjemnější mít tu kamaráda z předchozího klubu. Uvidí se, jak to dopadne. Voláme si a píšeme. V pauze říkal, že zájem z Jablonce byl velký, ale momentálně taky neví, jak na tom je. Asi je to na bodu mrazu. Ale vím, že by si přestup do Jablonce přál a měl velkou chuť za něj hrát.