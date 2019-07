Vrba: Změny v Plzni? Museli jsme omladit, za půl roku by nás to stejně dohnalo

Jak se na vás napětí projevuje?

Zeptejte se mojí manželky, ta to bude vědět nejlíp.(směje se). Každý člověk, pokud má před sebou důležité jednání nebo nestandardní den, musí být nervózní. U trenérů je to před sezonou stejné.

Vzhledem k poměrně velkým změnám v kádru, kdy skončili dlouholetí tahouni Bakoš, Kolář a Petržela, bude nervozita větší?

Věděli jsme, že jednou to nastat musí. Museli jsme mužstvo omladit, změnit. Jsme v očekávání.

Odhaduje se vám nyní hůř síla týmu? Dřív byla jeho kostra daná.

Kádr prochází větší obměnou, než na jakou jsme byli zvyklí. Na druhou stranu přicházejí hráči s perspektivou, mají možnost jít výkonnostně nahoru. Kdybychom tomu nevěřili, někteří kluci ze staré party by zůstali. Ale stejně by nás to za půl roku dohnalo.

Jaké to je loučit se s hráči, se kterými jste psal dějiny Plzně?

My se s nimi neloučíme. Budeme mít pořád nadstandardní vztahy. Nikomu nezavíráme dveře. Když ještě Milan Petržela neměl domluvené angažmá ve Slovácku, nabízel jsem mu, aby za námi přijel na soustředění do Rakouska a zapojil se do tréninku. Bohužel nikdo nemládneme, fotbal proto přináší změny.

To se stalo třeba útočníkovi Marku Bakošovi, ze kterého jste udělal svého asistenta. Šlo o spontánní myšlenku?

Existovaly dvě varianty, nakonec jsme se rozhodli pro Marka, který měl k mužstvu blíž. Je pracovitý. Už teď dokazuje, že má před sebou jako trenér zajímavou perspektivu.

Je zvláštní mít Bakoše jako kolegu?

V minulosti někteří borci skončili kariéru, a hned z nich byli hlavní trenéři. Marek jde postupnými kroky. Je skvělé, že se klub hráčům, kteří pro něj odvedli kus práce, snaží vytvořit novou cestu.

Berou už hráči Bakoše jako trenéra?

Samozřejmě, sem tam nějaký vtípek padne. Když spolu sedíme u stolu, dáváme si kafe, kluci na Marka volají, že mu drží židli u jejich stolu.

Blíží se start do sezony, pro Plzeň je dvojnásob důležitý. Po úvodním ligovém kole vstoupíte do kvalifikace Ligy mistrů.

Na rozdíl od jiných klubů nemáme sponzory, kteří by nám zajistili celý rozpočet. My si do pokladny musíme pomáhat i sami. Věřím, že i letos v září budeme v plusu čili ve skupině evropských pohárů, a nebudeme muset sahat na rezervy. Zrovna jsme si s majitelem klubu panem Paclíkem říkali, že jsme kromě pražských S jediná česká výjimka, která už deset let hraje poháry. Chceme v tom pokračovat.

Ve druhém předkole Ligy mistrů narazíte na řecký Olympiakos Pireus. V Česku možná nemá takový zvuk, ale...

...pokud Olympiakos někdo podceňuje, doporučil bych mu, ať se podívá, jakou má hráčskou kvalitu a rozpočet. Pak názor změní.

Půjde o klíčový zápas sezony?

Je důležitý, nebudu tvrdit, že není. Pokud by se nám podařilo postoupit, budeme mít garantovanou minimálně skupinu Evropské ligy, což by bylo skvělé. A navrch bychom se mohli poprat o Ligu mistrů. Start je hodně náročný. Na rozdíl od minulé sezony, kdy jsme šli rovnou do skupiny Champions League a měli klidnější rozjezd. Je šílené, co nás čeká během srpna a září. Zátěž bude mimořádná. Sám jsem zvědavý, jak to zvládneme.

I proto si v kádru ponecháváte víc hráčů, než bývalo zvykem?

Ostatní kluby se vyptávají, jestli budeme někoho uvolňovat. Zatím ale musí být kádr široký, abychom byli připraveni na těžký start. Momentálně máme dvaadvacet hráčů, což je nadstandard.

Vy jste však zastáncem užšího kádru.

Jenže Plzeň teď musí být nachystaná. Někdo spočítal, že bychom mohli na podzim odehrát až čtyřiatřicet soutěžních zápasů, pokud se podaří postoupit do skupiny. Jde o nehorázné číslo. Ale byl bych rád, kdybychom ho naplnili.