Ani s Čechem takové martyrium Zíka nezažil. Arabové se při přestupu Stanciua do Slavie přeli o každý dolar

Vyprovázel do světa už bezpočet fotbalistů, dojednával transfery i podmínky pro své fotbalové ovečky v Premier League, stejně jako ve francouzské, německé či třeba ruské lize, ale martyrium podobné návratu Nicolae Stanciua ještě neabsolvoval. „Opravdu nejsložitější a nejtěžší přestup za dvaadvacet let, co se v téhle branži pohybuji,“ potvrzoval majitel a šéf společnosti Global Sports Pavel Zíka, když společně s prvním mužem mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdíkem přiložili poslední díl do mozaiky završující přestup rumunského legionáře do pražského Edenu.

Léta jste ale přece vykládal, že se už nic nemůže vyrovnat jednáním s majitelem Rennes, když brankář Petr Čech mířil do Francie, a poté, když o něho projevila zájem Chelsea.

Teď beru tahle slova zpět, protože ve srovnání s jednáními s majiteli saúdskoarabského Al Ahlí to byla hotová idyla. Vždyť začala v polovině května a táhla se půldruhého měsíce.

Stupňovali své požadavky, když vycítili, že o Stanciua má Slavia zájem a že by ho mohli výhodně prodat, když se ocitli ve finanční tísni?

Byli doslova neoblomní, takže se dohadovali a přeli o každý dolar. A o případné bonusy plynoucí z transferu Nica zrovna tak. Ještě že slávistický šéf projevil až nekonečnou vstřícnost, trpělivost a rozvahu. A to přitom i Jaroslav Tvrdík je tvrdým obchodníkem jednajícím o každé koruně navíc.

Informace o chystaném transferu se dostaly na světlo světa už před měsícem, ale Jaroslav Tvrdík je popíral a vaše agentura, která Stanciua v Čechách zastupuje, je nechtěla vůbec komentovat. To bylo jednání opravdu tak dlouho na vážkách?

Šlo o nekonečné průtahy a neustálé stupňování požadavků Nicova klubu, takže jsme opravdu nevěděli, jak všechno dopadne. Vždyť ještě ve středu, kdy došlo po výměně faxových verzí smlouvy k podpisu transferu, hrozilo, že se Stanciu bude muset vrátit do Saúdské Arábie. Už měl dokonce koupenou letenku a byl připraven k odletu.

SK Slavia Praha | Martin Malý

Nakonec Slavia přistoupila na požadovanou sumu za přestup a majitelé Al Ahlí s transferem souhlasili?

Vyjednávání to byla hodně tvrdá, ale nakonec jsme ve středu v noci poslední díl do mozaiky přiložili a dvě hodiny před půlnocí jsme objednávali letenky pro Nica a jeho rumunskou agentku Anumarii, aby mohli přiletět druhý den do Prahy, kde došlo k parafování oficiální smlouvy.

Kolik Slavia nakonec za Stancia zaplatila?

Je věcí Slavie, zda konečnou částku zveřejní, ale jde o rekordní přestup nejen v její historii, ale i v historii celé české ligy. Suma přesahuje sto milionů korun a k ní náleží i případné bonusy. To když se kupříkladu Slavia probojuje do Ligy mistrů.

Nemáte obavy, aby váš chráněnec návrat do českého fotbalu zvládl? Zvlášť, když ještě před půl rokem hrál v konkurenční Spartě, odkud prchnul do Saúdské Arábie?

Zaprvé neuprchl, protože Sparta o něho už zájem neměla a my mu museli narychlo shánět nové angažmá. A za druhé - Nico je výborným fotbalistou, což během účinkování ve Spartě prokázal, a jsem přesvědčen, že teď to dokáže ve Slavii zase. I tím, že jí pomůže na evropské pohárové scéně. Náš manažerský tým mu zajistí veškerý potřebný servis a on návrat určitě zvládne.