Plzeňský boss Šádek: Rád bych si vzal od Slavie ten pohár zpátky!

Byla jiná možnost než se vydat tímto směrem?

Věk nejde zastavit, i Limbovi (Limberskému) už tikají biologické hodiny. Slyšel jsem je u snídaně, když jsem procházel kolem jeho stolu. Na soustředění v Rakousku vyzvídal, jestli si půjdeme sednout do mojí hotelové kukaně. V ní se roky scházím s hráči, kteří mají rok do konce smlouvy. Tady ji prodlužujeme.

Co jste mu odpověděl?

Že je ještě čas, že si sem klidně zajedeme v zimě na víno. Se staršími kluky mám nadstandardní vztah. S Pavlem Horváthem, Markem Bakošem, Danem Kolářem, Milanem Petrželou, s Limbou... Ti všichni se mnou zažili celou nádhernou historii Viktorky od začátku. U mě to ale nefunguje tak, že bych jim dával smlouvy za zásluhy. Musejí mít výkonnost. Limba je s námi dál, protože ji má. Ano, mohli jsme jet dál beze změn, ale časem by nás to semlelo. Omladit jsme potřebovali.

Obránce Viktorie Plzeň David Limberský na tréninku v rakouském Westendorfu.

Foto FCVP-Michal Belšán

Nebo spíš museli? Tento krok se probíral delší čas.

Trenér Vrba to sice nerad slyší, ale ztráceli jsme už trošku drajv. Kluci, které jsme přivedli, nikdy nehráli Ligu mistrů. Jsou hladoví. Možná nebudou mít v některých fázích až tak vysokou kvalitu, možná budou chybovat, ale mají obrovský předpoklad, zaujetí a nasazení.

Vidíte mezi nimi hladové vlky, jak jste kdysi nazval Horváthovu partu?

Spíš štěňata. Jsou hraví, draví. Vlci se z nich teprve můžou stát. Je jen na nich, jak si tu těžkou cestu odmakají. Všichni se jeví velmi dobře, mají obrovský potenciál. Uvidíme. Hráči, kteří byli před nimi, jim ukázali cestu.

Třeba Petržela, kterému jste neprodloužili smlouvu a upsal se Slovácku.

Milan by se s přehledem vešel do čtyřky krajních záložníků. Je fit, na českou ligu je extrémně rychlý. Bohužel je mu šestatřicet, rozhodli jsme se pro postupnou obměnu kádru.

Josef Hušbauer ze Slavie Praha a Milan Petržela z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Byl naštvaný?

Nesl to těžce. Byl přesvědčený, že odchází jenom kvůli věku, což je svým způsobem pravda. Jenže my potřebujeme zařadit do mužstva mladé hráče. Milan by svým věkem, výkonností a postavením v mužstvu logicky neumožňoval jejich rozjezd.

Rozešli jste se ve zlém?

Kdepak! Mám s Milanem absolutně nadstandardní vztah. Nemá agenta, v podstatě jsem jím já a Limba, takže úplně ideální kombinace. Nabídky smluv jsem mu víceméně chystal já. Dvacet let měl kolem sebe veškerý servis, kdyby si teď domlouval kontrakt, bojím se, že by musel Slovácku ještě měsíčně platit, aby za něj mohl hrát.(směje se)

Přimlouval se za něj Limberský?

Chvilku vyhrožoval, pak se přimlouval. Zkoušel všechny možné triky. Rozumím mu, protože jsou nerozlučná dvojka. Jako byli Čuk a Gek, Pat a Mat nebo Bolek a Lolek, tak jsou Limberský a Petržela.

Trenér Plzně Pavel Vrba (vlevo) s asistentem Markem Bakošem během soustředění Viktorie ve Westendorfu.

Michal Belšán - FC Viktoria Plzeň

Měl jste tendenci podlehnout?

I pro mě jsou tyto situace složité. Také Milan je pro mě srdeční záležitostí. I se všemi lumpárnami, které jsme s ním řešili, zůstane ve mně navždy vrytý. Kdybych pěstoval tetování, tak si jeho jedenáctku s monogramem MP nechám vytetovat.

Sám o některých hráčích říkáte, že jsou jako vaše adoptivní děti. Patří mezi ně i slovenský záložník Patrik Hrošovský, o něhož údajně stojí například v belgickém Genku?

Jasně. Rozdíl je jen v tom, že Patrik je naprosto bezproblémový kluk. Nikdy jsem s ním neřešil žádný průšvih. S hodnými dětmi nemáte tolik práce a nejsou tolik na očích. I když Patrik nevstřelil tolik gólů, kolik by sám chtěl, udělal toho pro Plzeň strašně moc. A přiznávám, že bychom mu v odchodu nyní nemohli a ani nechtěli bránit.

Plzeň by prý mohla vyinkasovat přes 120 milionů korun.

Nejde o peníze. Patrikovi jsme odchod slíbili již třikrát a vždy ho nakonec zlomili, aby u nás zůstal. A on to vzal a hrál výborně. Ukázal skvělý charakter. Na galavečeru Ligové asociace vedle mě posadil svou manželku a byli na mě dva. Vycítil jsem, že mají nyní zájem o změnu a je to v sedmadvaceti letech naprosto logické. Proto nyní přiznávám, že Patrik může přestoupit. Ale určitě budu chtít, aby nám pomohl v pohárové kvalifikace. A pak jej klidně pustíme. Kdybych to neudělal, možná bych taky o toho svého kluka mohl přijít.

Patrik Hrošovský z Viktorie Plzeň v souboji s útočníkem AS Řím Patrikem Schickem.

Vlastimil Vacek, Právo

Kam to bude?

Nechte se překvapit. Brzy se určitě dozvíme víc.

Naopak zlobivé dítě, útočníka Michaela Krmenčíka, budete mít v plzeňské kabině stoprocentně dál. K jeho jménu se váže květnová dopravní nehoda, po které se vyrojily spekulace, že řídil on, a ne jeho těhotná manželka...

Jsem rád, že se spekulace nepotvrdily. Pro mě je důležité, že se jeho manželce nic nestalo. Redaktorům bulvárních novin, kteří dokonce po došetření případu podávali trestní oznámení, že řídil Michael, bych přál, aby byli pokaždé takhle urputní.

Krmenčík zažil trpkou sezonu. Rozjel ji fantasticky, střílel góly i v Lize mistrů a v reprezentaci, pak si přetrhl vaz v koleni. Teď se vrací. Mohla ho událost rozhodit?

Pro něho je daleko větší problém, překonat zdravotní pauzu. Musí se oprostit od toho, že se mu v přípravě střelecky nedaří. Třeba smůlu protrhne hned v prvním ligovém zápase s Olomoucí a rozjede se. U něj to je o prvním gólu, dávat je nezapomněl. Letní přípravu absolvoval bez úlev, je stoprocentně zdravý. Jenom nemůže trefit bránu. Až to zlomí, zase bude dravcem, na něhož jsme zvyklí.

Plzeňský útočník Michael Krmenčík během přípravy ve Westendorfu.

FC Viktoria Plzeň

Jak jste prožíval jeho peripetie s kolenem včetně lednové cesty na zdravotní testy do Brugg, které o něj stály?

Zimní anabáze v Bruggách, kterého ho chtěli i zraněného, byla momentem, kdy mi došla trpělivost. S Michaelem i jeho agentem. Ten proces byl hodně nestandardní. Hráči jsem řekl své, pak si všechno srovnal v hlavě. Asi potřeboval dostat pořádnou facku. I kluci v kabině mu to hned dali sežrat. Ty jsi zpátky tak rychle? ptali se poťouchle.

Změny v létě zasáhly i realizační tým Viktorie. Proč jste se rozešli s asistentem Dušanem Fitzelem?

Dušan (Fitzel) je profík. Manažer s obrovskými zkušenostmi a myslím si, že se hodí spíš do vyšší pozice než jen asistentské role. Tento pocit jsem nabyl. Má přehled, zkušenosti, dobrý pohled na fotbal, jasné názory. A my jsme vycítili, že mužstvo prostě potřebuje drobný refreš, tak jsme se takto oboustranně domluvili.

Asistent trenéra Plzně Marek Bakoš během soustředění Viktorie ve Westendorfu.

Michal Belšán - FC Viktoria Plzeň

Jeho pozici zaplnil slovenský útočník Marek Bakoš, další z ikon Viktorie, který po uplynulé sezoně ukončil kariéru. Byla to jednoduchá volba?

Věděli jsme, že Marek studuje a má o tu práci zájem. Nechtěl jsem, aby odcházel jinam. Je to poctivý kluk, srdcař, který pro Viktorku dýchá. Působit hned po kariéře u stejného týmu ale není jednoduché ani pro jednu stranu. Občas si z něj starší kluci dělají srandu.

Kromě Bakoše zůstal v klubu také záložník Daniel Kolář, který se stal manažerem mládeže. V 33 letech. Není to brzy?

Dan je jedním z těch, kteří si uvědomují, že existuje i něco jiného než fotbal. Chce se v něm pohybovat dál, zároveň už ví, že nechce trénovat a hrát. Nyní je ideální doba, aby si vyzkoušel, jestli bude šikovný funkcionář. Má nepokřivený charakter, spoustu věcí se musí naučit. On i Marek Bakoš by mohli v nových rolích uspět.

Na hřišti už Plzni nepomůžou. Bylo by pro klub zle, kdyby na podzim nehrál v evropských pohárech?

Vzhledem k tomu, jak je to v Plzni poslední léta nastavené, tak ano. Současný širší kádr je nastavený na skupinu evropského poháru. Dostat se do Ligy mistrů bude nesmírně těžké, ale nikoli nereálné. Rozhodně nemám před předkoly stažené gatě.

Daniel Kolář z Viktorie Plzeň během utkání základní skupiny Ligy mistrů s CSKA.

Vlastimil Vacek, Právo

Bude těžké získat zpátky titul?

Určitě ano. Slavia výrazně neoslabila, Sparta se vydala na novou cestu. Naše ambice ale zůstávají nadále ty nejvyšší, rád bych si vzal od Slavie pohár zpátky. Vysoko však budou myslet také Boleslav, Liberec, Ostrava, Jablonec.

Štvalo vás, že jste v minulé sezoně titul neobhájili?

Nebylo pro mě zklamání, že jsme druzí, ale reakce některých lidí. Taky jsem ligu chtěl vyhrát, ale odmítám se ztotožnit s názorem, že druhé místo je pro Viktorku neúspěch. To je naprostá hloupost, až zvrácenost. Strašně bych si přál, aby se vrátili o dvanáct let zpátky. Co byl tehdy neúspěch? Není přece možné, aby fanoušek Viktorky řekl, že na AS Řím v Lize mistrů nepůjde, protože Řím už v Plzni jednou hrál. Mám totiž pocit, že čím jsme úspěšnější, tak lidé od nás chtějí víc a víc. Někdy ale přece musíte přijmout skutečnost, že soupeř byl lepší. A to Slavia byla, měla výjimečnou sezonu.

S tím nelze než souhlasit.

Jenže zatímco Sparta i Slavia do toho dávají o několik set milionů ročně více, my pracujeme s mnohem nižším rozpočtem. A ještě si většinu peněz musíme vydělat v pohárech. Přesto jsme schopní jim konkurovat. Tak bych chtěl, aby fanoušci vnímali realitu. Na druhou stranu, abych nebyl jen negativní, máme velké množství věrných fanoušků, kteří za námi stojí, a ti to, co tady říkám chápou a když mě potkají, vždycky je to příjemné. Ti mi rozumějí.

Plzeňský útočník Michael Krmenčík během přípravy ve Westendorfu.

FC Viktoria Plzeň

Slavia si koupila Rumuna Stancia za sto milionů korun, stejnou částku za něho dala předtím i Sparta. Chystáte se někoho takového taky koupit?

|Za takovou sumu určitě ne. Stanciu je bezesporu výjimečný hráč, ale... Kdybych řekl panu Paclíkovi, že chci někoho za sto milionů, pošle mě, ať se dojdu opláchnout studenou vodou. Já si zkrátka takového hráče nemůžu dovolit koupit. Maximálně tak za dvacet milionů korun. Ale předtím si na něj musím vydělat.

Sledujete, jak v létě pražská S posilují?

Ne. Dokud se tedy nestřetnou naše zájmy u konkrétního hráče. Ale vzhledem k jejich nákupům už se to v poslední době moc neděje. Spíš se snažím, abychom byli my dobře připravení. Věřím, že jsme.