Hotovo! Hrošovský přestoupí z Plzně do Genku

Spekulacím a dohadům je konec. Zástupci Viktorie Plzeň se dohodli na přestupu Patrika Hrošovského do begického Genku, do týmu aktuálního belgického mistra, který se chystá na start v základní skupině Ligy mistrů. Kluby se dohodly, že přestupovou sumu nezveřejní.

Sedmadvacetiletý záložník už na konci týdne zamířil do Belgie a v novém působišti absolvoval nezbytnou lékařskou prohlídku. Teď se ale ještě vrátí do Viktorie. Plzeň ještě využije jeho služby v úvodu ligové soutěže a v předkolech evropských pohárů. „Mohu potvrdit dohodu klubů, podle níž Patrik přestoupí až v průběhu měsíce srpna. Bude nám tedy k dispozici pro dvojzápas s Olympiakosem Pireus i další utkání předkol evropských pohárů, které se odehrají následně," potvrzuje generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Záložník Patrik Hrošovský 🇸🇰 opustí po dlouhých letech plzeňskou Viktorii a přestoupí do @KRCGenkofficial. Než se však do Belgie 🇧🇪 natrvalo přesune, pomůže na západě Čech ještě v boji o evropské poháry! 💪



Jediné předkolo, do kterého by hráč nezasáhl, je případné play off Ligy mistrů. „Vzhledem k tomu, že Genk čeká start v základní skupině této soutěže, byl by jeho start vyloučený," doplňuje šéf Viktorie, který hráči odchod do ciziny slíbil.

„Jsem rád, že se podařilo vše domluvit ke spokojenosti všech stran. Cítím, že nastal ideální čas vyzkoušet si své první zahraniční angažmá, protože Česko jsem úplně jako zahraničí nebral. Cítil jsem se ve Viktorii vždy skvěle a jsem jí velmi vděčný. A jsem i rád, že mohu teď klubu ještě pomoci zabojovat o Evropu, kterou si určitě zaslouží," neskrývá spokojenost Hrošovský.

Patrik Hrošovský v doprovodu manželky a bratrů Zíkových z agentury Global Sports, která ho zastupuje,si zapózoval na stadionu v Genku.

Ten si během plzeňského angažmá splnil řadu fotbalových snů. Teď ale hledá novou výzvu. „Zahrál jsem si zde Ligu mistrů, zažil mistrovské oslavy a další množství nádherných zážitků, na které nikdy nezapomenu. Zároveň chci poděkovat fanouškům Viktorie, kteří mě vždy podporovali a věřím, že mé rozhodnutí nyní pochopí," dodává.

„Genk o Patrika projevil velký zájem již během sezony a dlouhá jednání probíhala již od poloviny dubna. Chtěl bych poděkovat panu Šádkovi a celé Viktorce Plzeň za vstřícnost a korektní jednání. Jsem moc rád, že se vše podařilo uzavřít ke spokojenosti všech zúčastněných stran," doplňuje Pavel Zíka z agentury Global Sports, která hráče zastupuje: