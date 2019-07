Žlutých karet budu mít asi hodně, žertoval jablonecký kouč Rada. Změny pravidel nevítá

„Jsem stará škola. Nejsem zastáncem změn pravidel. Nechme fotbal fotbalem, na který od počátků chodily plné stadiony," řekl Rada před startem nového ročníku soutěže, v němž budou arbitři posuzovat podle nového metru více než dvacet různých herních situací týkající se například stavění zdi z hráčů, míče rozhodčího, zahrávání pokutového kopu, střídání hráčů či rozehrávky.

Když na předsezonní tiskové konferenci dostal otázku, co pro něj nová pravidla znamenají, vedle sedící kapitán Severočechů Tomáš Hübschman se pousmál. Rada je totiž pověstný svým impulsivním stylem koučování. Jeho hráči si ho sice pochvalují, rozhodčí s ním však mají občas problém.

„Asi budu mít hodně žlutých karet," zažertoval Rada v narážce na to, že nově budou stejně jako hráči dostávat žluté a červené karty i funkcionáři uvedení v zápise. Tedy i trenéři.

Rada: Karty pro trenéry? Je to divný

„Rozhodčí si budou chtít zjednávat autoritu a když překročíte lajnu, dají vám žlutou... Samozřejmě to musím akceptovat, ale nevím... Je to divný. Někomu to možná vyhovuje, ovšem je to stejné jako s videem. Nejsem dodnes jeho zastáncem, ale všichni ho chtěli a pak se zlobí," poznamenal Rada, který bude s Jabloncem obhajovat čtvrté místo.

Severočeský tým však opustila řada klíčových hráčů jako Michal Trávník, David hovorka, Tomáš Holeš, Eduard Sobol či Bogdan Vatajelu.

„Z mých zkušeností z minulosti je to většinou tak, že tým je úspěšný, když se nemění. U nás to bylo stejné. V minulých sezonách jsme měli změn co nejméně, tým se udržel, vhodně doplnil a fungovalo to. Teď přišly změny, kvalitní hráči, ale chce to určitě čas. Cíle máme ty nejvyšší, bylo by špatně, abychom z něčeho cukali. Myslím, že i když přišla určitá změna, tým má na to, aby hrál do první šestky," nastínil Rada cíle zelenobílých pro novou sezonu.