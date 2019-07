Slovácko by nerado hrálo o záchranu. Petržela nám pomůže, věří trenér Svědík

„Máme tudíž na co navazovat. Rádi bychom si o něco polepšili. Samozřejmě že si moc přejeme, abychom po letech neusilovali jen o záchranu. Nadstavbová skupina o Evropu je pochopitelně nesmírně lákavá. Teprve se ale ukáže, zda je v našich silách se do ní dostat," naznačuje ředitel klubu z Uherského Hradiště Petr Pojezný vyšší ambice, než mělo mužstvo v uplynulých letech.

Trenéra Slovácka Martina Svědíka těší, že v týmu nedošlo v letní pauze k velké obměně. Hostování vypršelo Janoškovi z Plzně a Divišovi z Mladé Boleslavi. Skončil i zkušený Hološko, s nímž se klub nedohodl na prodloužení smlouvy. Výraznou posilou by naopak měl být záložník Petržela, který se do moravského celku vrací po dlouhých třinácti letech.

Od Petržely se mají mladí co učit

„Je to zkušený a skvěle rychlostně vybavený fotbalista, který má ke Slovácku vztah. Měl by nám pomoct i finální přihrávkou či důraznou koncovkou. Do kabiny zapadl úplně bez problémů. Mladí hráči se od něj mají co učit. Jen se mu ještě chystám vysvětlit, že po ztrátě míče musí rychleji přepnout směrem do obrany. Milan je chápavý, určitě si to uvědomí," usmívá se Svědík.

Další letní ofenzivní posilou Slovácka je Dvořák, který přišel z Olomouce na hostování s možností opce. „Momentálně je to vzhledem ke zranění Zajíce náš jediný zdravý útočník. Po dalším se tudíž ještě poohlížíme," prozradil manažer Veliče Šumulikoski.

Netuší, zda se Slovácku podaří přivést posilu do neděle, kdy mužstvo čeká náročná ligová premiéra na Spartě. „Chceme vsadit na jistotu. Potřebujeme, aby nový forvard byl pro nás okamžitě přínosem," má Šumulikoski jasno.

Víkendový zápas na Letné proti soupeři, jehož dres v minulosti dlouho oblékal, nestihne kromě Zajíce ani obránce Kadlec, který se po zranění teprve zapojuje do přípravy.