Komličenko? Máme konkrétní představu o jeho ceně, přes to nejede vlak, tvrdí prezident Boleslavi

S novým partnerem, novými dresy i ofenzivním klenotem Nikolajem Komličenkem vstoupí do nadcházející sezony fotbalisté Mladé Boleslavi. Ruský kanonýr, který v minulém ročníku nasázel 29 gólů a v nejvyšší soutěži jasně ovládl tabulku střelců, zatím zůstává v kádru. Byť kolem něj zájemci krouží. Kolik by případný vážný zájemce musel za bombarďáka zaplatit?

"Komličenko se chystá s týmem a počítáme s ním na nedělní zápas s Karvinou. Stát se může ledacos ze dne na den, ale nemyslím si, že by to bylo tak akutní, že by měl zítra odejít. Máme na něj konkrétní nabídku, ale také máme konkrétní představu o jeho ceně a přes to nejede vlak," prohlásil prezident klubu Josef Dufek. Neprozradil ovšem, do jakých výšin se přestupová suma v případě Komličenka může vyšplhat.

"Komli je pro mě momentálně hráč, který je připraven do utkání. Navíc se už s kabinou daleko víc sžil. Vždycky, když ho ráno vidím, mám dobrou náladu," přitakal s úsměvem trenér Jozef Weber.

Zachmuřený trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber během utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Mladá Boleslav v zimě uplatnila na vytáhlého útočníka opci a vykoupila ho z Krasnodaru, což se jí v jarní části vyplatilo. Komličenko jí výrazně pomohl do pohárové Evropy, když rozhodl i klíčový souboj s ostravským Baníkem. Na odchod elitního střelce, jenž kvůli lehčímu zranění vynechal ligovou generálku proti Sokolovu, se však ve středočeském klubu připravují. Z Karviné ulovili snajpra Tomáše Wágnera a špílmachra Lukáše Budínského, od kterých si v ofenzivě hodně slibují. „Možná v nějaké době odejde z našeho týmu 29 gólů, ale zase jich přišlo dvaadvacet z Karviné a k tomu ještě Jirka Klíma," připomíná Dufek.

Kádr sice opustili stopeři Jugas a Hájek, záložníci Přikryl s Maškem, na druhou stranu se Středočeši na přestupovém trhu činili. Vedle Wágnera s Budínským přivábili z Jihlavy zmiňovaného útočníka Klímu a z anglického Watfordu někdejšího reprezentanta Pudila.

„Jsem také rád, že jsme udrželi hráče, kteří tu byli na hostování, tedy Wiesnera a Buchu. Cílem je pohybovat se do šestého místa a bojovat o pohárové příčky, máme na to finanční rozpočet i fotbalovou kvalitu. Odešli tři důležití hráči, ale chceme se prezentovat pěkným, líbivým fotbalem a potrápit i nejužší špičku, tedy Slavii, Spartu a Plzeň," řekl Dufek, jenž na středeční tiskové konferenci oznámil také vstup významného partnera do klubu. Je jím společnost Lokotrans, jejíž název ponese i mladoboleslavský stadion.