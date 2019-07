Starou trenérskou školu vyměnil sparťanský obránce Hanousek za mladší a libuje si

Čas byl jejich nepřítelem. „Ale nejen naším. Letní přestávka byla nezvykle krátká, ale startovní čára je stejná pro všechny,“ připomíná sparťanský obránce Matěj Hanousek, že s krátkou ligovou pauzou se musely vyrovnávat všechny týmy. Na Letné však měli vzhledem k extrémně krátkému přípravnému období o jednu svízel víc. Přišel nový trenér, jenž má na rozdíl od svého předchůdce jiné představy o hře, kterou by měli jeho svěřenci praktikovat, stejně jako o jejich myšlení, jež by se musí do servírovaného fotbalu promítat.

Šestadvacetiletý Matěj Hanousek si změnu a příchod kouče Václava Jílka pochvaluje. „Po několika přechozích sezonách jsem se vrátil znovu k mladší trenérské škole. Zažíval jsem ji už během působení v Dukle, kde trenér dbal na základní principy a z nich nikdy neslevil," vzpomněl si po letní přípravě pod Jílkem na fotbalovou filosofii a principy hlásané Lubošem Kozlem na pražské Julisce, kde dva rok působil.

Pak ovšem vyměnil Duklu za Jablonec, odkud přišel na začátku letošního kalendářního roku na Letnou. Od trenéra Petra Rady ke Zdeňkovi Ščasnému. „Byl jsem zvyklý na starší trenérskou školu, kterou teď střídá mladší," glosuje letní trenérskou rošádu ve Spartě a příchod třiačtyřicetiletého kouče Václava Jílka.

„Nasáváme jeho principy, podněty a představy, trenér je spokojený, takže nová sezona snad bude dobrá," věří i šestadvacetiletý Hanousek, že s exlomouckým Jílkem bude fotbalová Sparta zažívat lepší časy.

V neděli v ligové premiéře se Slováckem o tom bude moci podat letenský tým důkaz. "Zase až tak snadné to nebude. Slovácko přijede uvolněně, protože my nepředstavujeme soupeře, s nímž by se chtělo rovnat. Nebude mít co ztratit, na Letné může jen získat. Ale pokud podáme výkon, jakého jsme schopni, vyhrát bychom měli," je přesvědčen Hanousek.

I on před nedělním vstupem do nejvyšší soutěže pochopitelně studoval manuál o změně fotbalových pravidel, která se startem sezony vstupují v platnost. A vítá je všemi deseti...

„Nejsem tak emotivní, jako můj předchozí trenér v Jablonci," neodpustil si narážku na kouče Petra Radu. Starou školu, což on sám nepopírá, ba naopak se k ní hrdě hlásí. A netají se přitom despektem k novinkám, které do fotbalu vtrhly.

Zápasy budou atraktivnější, věří

„Fotbal se posouvá dopředu, jeho úroveň také, takže bylo zapotřebí vychytat neduhy v pravidlech. Hlavně zrychlit zápasy a dodat jim na atraktivitě. Lidé přece chtějí vidět fotbal, a ne sledovat to, jak se dvě minuty střídá," naráží Hanousek na jednu z pětadvaceti změn, která inovovaná pravidla přináší.

„Podle mého je naopak super, že už nebude možné, aby hráč pohybující se u střídačky odběhl na druhou stranu hřiště, protože dostal pokyn, že se bude střídat a je třeba natáhnout čas. A stejně tak možnost rozehrávat balon už v šestnáctce dopomůže k zrychlení hry, i když pro nás obránce samozřejmě představuje riziko, že ztratíme míč hned u branky. Ale tahle změna nahrává mužstvům, která chtějí hrát fotbal a ne ho pouze nakopávat někam dopředu."