Ligové otazníky? Experti mají jasno: Titul obhájí Slavia, jako první padne trenér Straka

Nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže je tady a fanoušci už netrpělivě čekají na první výsledky. Soutěž začíná pátečním duelem Jablonce s Bohemians, zbytek duelů úvodního kola je na programu o víkendu. A je se na co těšit. Experti už se dokonce pustili ve svých odhadech do tipování, kdo soutěž vyhraje, či který z trenérů skončí ve funkci jako první. Podle odborníků je největším favoritem na zisk titulu Slavia (1,7:1), adeptem na prvního odvolaného kouče pak karvinský František Straka (6:1).

Zápasy prvního kola by měly být nakloněny favoritům. Nejsnadnější by to podle bookmakerů společnosti Chance měla mít na domácím trávníku Sparta proti Slovácku (nejnižší kurz ze všech týmů 1,36:1). Podobně se bude podle odhadů bookmakerů dařit i Slavii na hřišti Zlína, Mladé Boleslavi, která doma přivítá Karvinou či Plzni, za kterou přijede do Štruncových sadů olomoucký tým. Na favority míří 97 a víc procent sázek.

Fotbalisté Slavie se na konci sezony těšili ze zisku titulu a podle expertů si to příští rok zopakují. Vypsaný kurz 1,7:1 je toho jasným dokladem. Druhé největší šance jsou připisovány Spartě (4,4:1) a následně Plzni (5:1). Naopak nováček z Českých Budějovic je v tomto směru outsiderem s kurzem 1000:1, hůř už jen na tom v mistrovském výhledu jen Příbram (1100:1).

Antonín Fantiš z Příbrami během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o záchranu s Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

K dispozici jsou i další zajímavé příležitosti. Kdo si například myslí, že František Straka (kouč Karviné) bude prvním odvolaným trenérem v sezoně, může si na to u Chance vsadit v kurzu 6:1. Šanci Slavie, že obhájí double, tedy že vyhraje ligu i pohár, ohodnotili bookmakeři vcelku nízkým kurzem 3,50:1..

A kurz 2,60:1 zase říká, že Slavia Praha bude s největší pravděpodobností týmem, který za tuto sezonu bude zahrávat nejvíc penalt. Příznivci i odpůrci sparťana Guélora Kangy si mohou pro změnu vsadit na to, zda dostane nejvíc žlutých karet v kurzu 5,00:1. Možnost, že ho ve sběru žlutých karet někdo jiný předběhne, má velmi nízký kurz 1,14:1.

Záložník Sparty Guélor Kanga v roli diváka během utkání první fotbalové ligy s Karvinou.

Vlastimil Vacek, Právo

Soutěž kanonýrů naposledy ovládl mladoboleslavský bombarďák Komličenko, jenž se s 29 trefami postaral o rekordní ligový zápis. Podle Chance je adeptem na titul nejlepšího střelce i tentokrát (4:1). Vidět budou i sparťan Libor Kozák a plzeňský Michael Krmenčík (shodně 7:1). Nejlepší hráč uplynulého ligového ročníku - slávista Tomáš Souček, má podle bookmakerů šance 10:1 na to, že vyhraje soutěž střelců.

Sázet lze i na to, kdo inkasuje nejméně branek. V tomto směru je favoritem Slavia, druhé největší šance má podle bookmakerů Sparta, třetí pak Plzeň. Vyhrát můžete i na tom, pokud odhadnete, kdo bude nejlepším střelcem jednotlivých týmů. Tak třeba v mistrovské Slavii mají nejnižší kurz (3,5:1 Jusuf Hilál a Stanislav Tecl), u Sparty vede Libor Kozák (2,5:1) a největší tutovkou je v Plzni Michael Krmenčík (2:1)