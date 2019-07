Pro SUPERSLAVII je obhajoba titulu prioritou, Plzeň chce ale mistrovský pohár zapůjčený do Edenu zpátky

Na nic jiného, než na reprízu skvostné uplynulé sezony v pražském Edenu nemyslí. Vždyť už to není Slavia, ale SUPERSLAVIA, jak sama sebe po zisku treble tituluje. Proto je pro Trpišovského mužstvo obhajoba mistrovského titulu povinností. A to přesto, že se Plzeň kasá, že pohár pro ligové šampiony do Edenu jen zapůjčila a na konci nové sezony ho chce zpátky. Na Letné žádné silácké řeči nevedou. Tedy neříkají je nahlas, i když jak klubová generalita v čele s majitelem klubu Danielem Křetínským, tak vyznavači rudých barev mají už dost mizérie, v níž se Sparta v posledních pěti letech zmítá.

Právě tato trojice by měla vládnout novému ligového ročníku, který dnes vpodvečer startuje úvodním duelem Jablonce s Bohemians. A se suverenitou ještě větší než v sezoně předchozí, protože pomyslné nůžky mezi tímto triem a zbytkem ligy se rozevírají čím dál víc.

Kvalitou a šíří hráčského kádru, stejně jako finančním možnostmi nemůže tomuto triu žádný klub v dlouhodobé soutěži konkurovat, takže výkonnostní propast se ještě víc prohloubí. I bookmakeři sázkových kanceláří jsou ostatně přesvědčeni, že pražská „S" budou hrát s Plzní svou vlastní ligu, což se odráží i ve vypsaných kursech.

Na co se také musíte připravit... Ligový podzim bude letos čítat rekordních dvacet kol, takže se bude hrát až do 14. prosince, jaro pak začne 21. kolem už 15. února 2020. Videosystém VAR bude na rozdíl od předchozí sezony asistovat v každém kole u čtyř místo dosavadních tří zápasů. V platnost vstupuje úprava fotbalových pravidel zahrnující celkem 25 novinek.

Předpoklad je to logický, protože pohyb na letní přestupové burze vypovídá o tom, kdo si může dovolit nakupovat a kdo je nucen prodávat.

Nicolae Stanciu ze Slavie s kapitánskou páskou v přípravě.

Michal Kamaryt, ČTK

Mistrovská Slavia sice přišla o slovenského legionáře Stocha a poté i oporu zadních řad Deliho z Pobřeží slonoviny, ale náhradu si obstarala s předstihem. Hovorku a Holeše z Jablonce, bahrajnského útočníka Hilála, kterého koupila už v zimě a nyní ho od Botiče stáhla z hostování, a k tomu rumunského reprezentanta Stanciua vysvobozeného za více než 118 milionů korun z angažmá v Arábii. A to probleskují informace o dalších akvizicích, o kterých po odchodu Deliho v Edenu uvažují.

Aby ne, když šéf Slavie Jaroslav Tvrdík při prodloužení smlouvy s klíčovou osobností mužstva Tomášem Součkem pravil: „Po prožité sezoně snů chceme obhájit titul."

Generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

FCVP

Generální manažer plzeňské Viktorie Adolf Šádek samozřejmě kontroval. Tentokrát nikoli bonmotem o haluzi, s níž půjde proti pražským fotbalovým tankům, ale slovy: „Vrátíme do Plzně pohár, který si Slavia půjčila."

I proto nastal na plzeňské zvyklosti až nezvyklý pohyb v kádru. Bakoš se převtělil do role Vrbova asistenta, Petržela odešel do Slovácka, Kolář ukončil kariéru, Hrošovský po kvalifikaci o pohárovou Evropu zamíří do belgického Genku a namísto nich oblékli dres Viktorie Hloušek, Mihálik, Kalvach, Herc a z hostování se vracející Janošek.

„Ztráceli jsme drajv, takže jsme museli změny udělat a kádr omladit," netají Šádek, že jiné cesty nebylo, „Stejně by nás to po půl roce dohnalo," souhlasil kupodivu i kouč Pavel Vrba, kterého ještě před pár měsíci popudila sebemenší zmínka o retro týmu, který koučuje.

Od zkušeného Libora Kozáka si Sparta hodně slibuje.

sparta.cz

Sparta si tentokrát halasné proklamace o útoku na titul ušetřila, neboť se řídí filosofií nového trenéra Václava Jílka, kterého přivedla z Olomouce.

„Důvěra a podpora fanoušků + respekt soupeřů před jménem Sparty + aktivní a agresivní hra, kterou chceme praktikovat = výsledky," recituje Jílek základní body své cesty, i když pochopitelně přiznává, že pro letenský klub jsou prioritou sportovní výsledky.

„Ale i ty přijdou, pokud dojde k naplnění zmiňovaných bodů," je si jistý, že pod jeho vedením bude Sparta úspěšnější než v uplynulých pěti letech, kdy si musela nechat o titulu jen zdát. A nic na tom nemění, že se bude muset obejít celý podzim bez vůdce týmu Dočkala, který podstoupil další operaci, že na marodce zůstávají Kadlec, Drchal, Pulkrab i Panák.

Nové tváře by je měly nahradit... Zkušený útočník Kozák, obránce Lischka koupený v Jablonci, jeho severočeský spoluhráč Trávník, Nor Vindheim, ale i dvacetiletí mladíci Krejčí z Brna a Graiciar přicházející na hostování z italské Fiorentiny. A pochopitelně i třeba turecký legionář Kaya, který je po půlroce v Istanbulu zpátky na Letné, či Kamerunec Mandjeck, jenž se nespíš vrátí do Sparty také.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi slaví gól.

fkmb.cz

Za favorizovaným triem zeje propast, i když je samozřejmé, že každý z třinácti zbývajících týmů může v dílčích konfrontacích s mužstvy favorizované trojky překvapit a obrat je o body. Otázkou ovšem je, nakolik toho bude schopen na jaře čtvrtý Jablonec, kde se bude muset trenér Petr Rada vyrovnat s odchodem hned šesti hráčů základní sestavy, či třeba Mladá Boleslav, odkud odešel do Polska Přikryl a na odchodu je i ruský kanonýr Komličenko. A rébusem je pochopitelně i to, co svede nový trenér Pavel Hoftych s Libercem, v jehož hráčském kádru na rozdíl od sezon předchozích k tak výrazné obměně nedošlo, byť ztráta Kozáka bude samozřejmě citelná.

Až startující sezona odehrávající se ve stejném módu, jako minulá, tedy s nadstavbou, v níž budou mužstva znovu rozdělena do tří výkonnostních skupin, na to dá odpověď. Stejně jako odpoví, zda nůžky mezi trojicí Slavia, Plzeň a Sparta a zbytkem ligy rozevřou ještě víc než dosud a výkonnostní propast se dál bude prohlubovat.