Holík přestoupil ze Zlína do Jablonce, opačně zamířil Janetzký

Odchovanec Slovácka Holík přestoupil v roce 2015 do pražské Slavie a krátce nato v listopadu debutoval v lize právě proti bývalému týmu. Pak odešel na hostování do Karviné, odkud se vrátil k červenobílým. Následně přestoupil do Zlína.

Jarní část sezony 2017/18 strávil na hostování v Jihlavě, s níž sestoupil do druhé ligy. Uplynulý ročník působil ve Zlíně a v 28 ligových duelech si připsal branku. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 52 zápasů a vstřelil dva góly.

"Přestup do Jablonce je pro mě nová motivace a další krok v kariéře. Jsem rád, že to dopadlo a doufám, že to bude v Jablonci jen pozitivní. Jablonec vnímám jako kvalitní klub, který hraje dobrý fotbal. Jsem rád, že jsem tady," řekl Holík, člen reprezentace do 21 let. První start za tým trenéra Petra Rady by si mohl připsat už dnes proti Bohemians 1905. Tímto zápasem začne sezona.

Mládežnický reprezentant Janetzký je odchovancem Opavy. Ligovou premiéru prožil v dresu Jablonce v červenci 2017. Za Severočechy nastoupil v podzimní ligové části třikrát a v lednu 2018 se vrátil na hostování do Opavy, které pomohl k návratu do nejvyšší soutěže po 13 letech. V uplynulé sezoně se podílel na záchraně Slezanů, v 29 utkáních se zapsal třikrát mezi střelce.

Soutěžní debut za Fastav si Janetzký může odbýt v pondělní dohrávce úvodního kola proti mistrovské Slavii.