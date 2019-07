Remízu v Příbrami zařídily posily

Příbram nasadila od první minuty největší posilu Martina Zemana, ale u první vážnější akce byl Polidar, jehož střílený centr však zlikvidoval Grigar. Hosté sice byli v první čtvrthodině častěji u míče, ale jejich spíše propagační pokusy s přehledem vyřešil Boháč, který dostal přednost před jarní jedničkou Kočím. Domácí postupně získali mírnou převahu a dostali se k několika standardním situacím. Všechny zahrával Zeman a ani jedna nebyla úspěšná.

Dlouhé minuty se nic nedělo. Teplice zvolna přebíraly iniciativu, ale dopředu nebyly nebezpečné. Před koncem první půle ukázal Zeman, proč je tolik ceněný. Klasicky utekl podél levé postranní čáry, jeho přetažený centr vrátil Alvir hlavou před branku, kde Škoda patou poslal míč za záda zkamenělého Grigara. Tři letní příbramské posily se prezentovaly v nejlepším světle. Už v nastavení vypálil Rezek z trestného kopu, teplický gólman míč neudržel, ale jeho spoluhráči stihli míč poslat do bezpečí.

V úporném souboji Daniel Trubač (vlevo) z Teplic a Michal Škoda z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

Úvod druhé půle patřil hostům, do slibné pozice se dostal Hora, ale volejem málem trefil stožár osvětlení. Hra ale z obou stran jinak zůstala na průměru z první půle. Hodně soubojů, minimum pohledných akcí, které navíc končily před šestnáctkou soupeře. Po hodině hry mohla Příbram navýšit vedení. Polidar našel na levé straně Zemana, Grigar vyběhl daleko z branky, Zeman místo kličky ležícímu gólmanovi volil střelu, ale minul o metr zívající branku.

Na druhé straně se o pár minut později dostali do šance hosté, ale Moulisovi v posledním okamžiku vypíchl míč Kodr. Vzápětí pálil z hranice šestnáctky Mareš, ale mířil přesně do Boháčových rukavic. Teplice sice měly mírnou převahu, ale mezi tyče znovu mířili domácí, když po Škodově centru hlavičkoval Rezek pod břevno, kde byl ale připravený Grigar. Hosté se dočkali vyrovnání.

Michal Jeřábek (ve žlutém) z Teplic a Michal Škoda z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

Žitný odcentroval od brankové čáry a Mareš, který se do Teplic vrátil po sedmi letech, balón zblízka usměrnil do sítě. O chvíli později pálil z hranice šestnáctky těsně vedle branky. Domácí se probrali, ale dva Škodovy pokusy skončily nad Grigarovou brankou. Ještě do jedné šance se dostal Mareš, ale mířil jen do náruče brankáře. Na poslední minutu přišel domácí kanonýr Slepička, který se vrací po zranění, které ho připravilo o deset měsíců fotbalu. Na skóre se už ale nic nezměnilo.