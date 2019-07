Trenér Hoftych se do ligy vrátil výhrou a žlutou kartou. První jsem ale nebyl, smál se liberecký kouč

Návrat do české ligy v roli trenér Pavel Hoftych oslavil výhrou. Liberec z vítězil v Ostravě 2:1, přestože už v 9. minutě prohrával a ve druhém poločase domácí Baník zahrával pokutový kop. Robert Hrubý ovšem za stavu 1:1 trefil jen břevno a ve čtvrté nastavené minutě rozhodl o vítězství Severočechů Roman Potočný.

„Dostali jsme velmi brzy branku, nicméně dokázali jsme se docela rychle vrátit do hry. Dobře jsme kombinovali, ale nebyli jsme nebezpeční. Naopak soupeř byl důrazný v soubojích a hodně nás to bolelo," uvedl Hoftych, který naposledy v Česku vedl v roce 2011 Bohemians 1905.

Premiérové utkání na lavičce Liberce prožíval 52letý kouč, jenž před touto sezonou nahradil v Liberci Zsolta Hornyaka, velmi emotivně. Do ruda rozpálený byl především po odpískané penaltě po střetu Karafiáta se Smolou. Za protesty podle nových pravidel fotbalu viděl společně s trenérem brankářů Markem Čechem žlutou kartu.

Na penaltu to nebylo

„Náš hráč stál, aniž by chtěl protihráče nějak naremplovat. Takových věcí tam bylo hodně. Na penaltu to rozhodně nebylo," vysvětloval Hoftych, jenž si poté, co Hrubý trefil jen břevno, zhluboka oddychl.

„Mohl to být rozhodující moment a přál jsem si, ať zafunguje spravedlnost. Ještě, než kopl, tak jsem se otočil na lavičku s tím, že to gólman určitě chytí. Po zápase jsem mu ale řekl, že mě zklamal, protože balon nechytil," vtipkoval Hoftych.

Zleva Roman Potočný, Radim Breite a Martin Koscelník z Liberce se radují z vítězného gólu proti Ostravě.

Vladimir Pryček, ČTK

Na udělenou žlutou kartou jen pokrčil rameny. „Čekal jsem, že ji jako první uvidí Petr Rada, ale on prožil proti Bohemce poklidný zápas. Ten náš tady byl to hodně emotivní. Nicméně první jsem nebyl, Marek Čech ji viděl dříve," poukázal se Hoftych, kterého trest v podobě pokuty do klubové kasy nicméně zřejmě nečeká.

„Myslím, že na tohle hráči nemysleli a já se k tomu určitě hlásit nebudu," smál se kouč po premiérovém vítězství.

„Tohle mužstvo je hladové, dobře pracuje i na tréninku. Dnešní vítězství je důležité pro psychickou pohodu, protože za týden máme Plzeň," přemítal Hoftych.