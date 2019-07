Gól nedal, přesto slavil hattrick! Vrba před Čermákem smekl klobouk

„Tři asistence, tolik jsem v Plzni doteď nenatočil dohromady. Mám velkou radost, nejdůležitější ale je, že jsme odstartovali sezonu vítězně," zářil Čermák. V závěru prvního poločasu naservíroval měkkým obloučkem vyrovnávací trefu pro Kayambu, po přestávce připravil góly pro Kopice i střídajícího Kovaříka.

„Čermák odehrál nejlepší zápas, co přišel do Viktorky. Jak by řekl Joel Kayamba, klobouk dolů," chválil záložníka trenér Pavel Vrba. „Samozřejmě, slova trenéra mě těší. Těžko říct, jestli to byl můj nejlepší výkon. Každopádně mě mrzí, že jsem nedal aspoň jeden gól," podotkl Čermák.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba během utkání s Olomoucí.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle něj byla klíčová vyrovnávací branka do přestávky. Západočeši totiž prohrávali po penaltě, kterou s přehledem proměnil Plšek. „Gól Joela nás nakopl, druhou půli jsme měli utkání pod kontrolou. Tedy až do nastavení, kdy Sigma mohla vyrovnat," připomněl Čermák obrovskou šanci Štěrby.

Vzhledem k nabitému úvodu podzimní části je plzeňský kádr početnější než obvykle. Na jeho pozici ve středu zálohy je hned osm uchazečů. „Konkurence v Plzni je velká, navíc i zdravá. O to víc mě těší, že jsem dostal důvěru od začátku. Třeba ale příští týden dostane šanci někdo jiný," uzavřel Čermák.