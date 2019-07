Mareš byl naštvaný, že Teplice nevyhrály. Kapitánskou pásku nechtěl komentovat

Před osmi roky se záložník Jakub Mareš vydal z Teplic do Sparty, pak Mladé Boleslavi a Dukly. V roce 2016 vyrazil na Slovensko, v Ružomberoku a Slovana Bratislava se z něho stal obávaný hrotový útočník. To měl potvrdit i v polském Lubinu, nestalo se. V létě se tak vrátil do rodných Teplic, aby jim pomohl z jarní bídy... A pomohl alespoň k bodu. V sobotu vstřelil svůj 35. ligový gól. Na Slovensku jich nastřílel 26 a v Polsku 4.

K nepovedenému teplickému jaru se nechtěl vyjadřovat. „Ani mi to nepřísluší, nebyl jsem tu. Zatím nám to v mužstvu klape, kluci na trénincích dřou. Říkal jsem jim, že se zbytečně podceňují, protože mi přijde, že makají víc než hráči v jiných mančaftech. Proto musíme mít hlavy nahoře a jet takhle dál," říkal po obnovené premiéře na trávníku v Příbrami.

Teplice v úvodním kole vybojovaly u říčky Litavky bod za remízu 1:1 právě gólem dvaatřicetiletého Mareše. „Nejsem vůbec spokojený s bodem. Přijeli jsme do Příbrami získat tři. Jenže první poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Přišlo mi, že to byl zápas víc o běhání a soubojích než pohledný fotbal. Z jedné příbramské šance jsme si nechali vstřelit gól do poločasu a pak jsme to museli honit. Ve druhé půli jsme byli lepším týmem, i když Příbram měla nějaké šance. Je to bod ze hřiště soupeře, ale do příště si musíme pohlídat některé individuální věci," ohlédl se za utkáním.

Jakub Mareš

Josef Pešout

Ani vstřelený gól Marešovi neudělal velkou radost. „První zápas za Teplice po osmi letech... Měl jsem do něj velkou chuť. Poslední půl rok jsem nehrál a vrátil se domů, abych pomohl svému týmu. Z tohoto pohledu jsem za gól rád. Už v přípravě jsem klukům říkal, že to potřebuji posílat takhle do vápna, ale v první půli mi to tam nedávali. Tak jsem na ně byl trochu naštvaný. Ve druhé půli už jsem tam balóny dostal a padl z toho gól. Stačilo jen nastavit nohu," říkal bez velkého nadšení.

Samotné utkání ho také neuspokojilo. „Strašně moc soubojové. Fotbalovosti bylo na hřišti opravdu málo. Věděli jsme, že to Příbram bude chtít ukopat silou a zkušeností. V prvním poločase to byl jen samý souboj. Pro diváka asi žádná hezká podívaná. Ale to je na začátku ligy všude. Zažil jsem to v Polsku i na Slovensku. Je škoda, že se nám nepovedlo vyhrát," pravil.

Jakub Mareš ještě v dresu Zaglebie Lubin

facebok Zaglebie Lubin

Když přicházel do Teplic, trenér Stanislav Hejkal o něm hovořil jako o velké posile, osobnosti, tahounovi mužstva. Jakému by slušela kapitánská páska... „Našim kapitánem je Admir Ljevakovič, když hraje od začátku. Zástupci jsou Jakubové Hora a Mareš, pásku dnes dostal Hora," pravil kouč Stanislav Hejkal. Mareš to ale nesl nelibě. „Nechci to vůbec komentovat," řekl Mareš na dotaz, proč nedostal kapitánskou pásku.