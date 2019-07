Nová pravidla v praxi: Látal dostal žlutou, Vrba zjišťoval u asistenta, proč hlavní arbitr přerušil hru

Od nové sezony vstoupilo v platnost několik nových pravidel. V sobotním duelu fotbalové ligy v Plzni hned několik z nich aktéři i diváci zažili v praxi. Trenér Olomouce Radoslav Látal vyfasoval za řečnění žlutou kartu, hlavní sudí přerušil hru poté, co ho zasáhl míč. „Ve čtvrtek v Olomouci jsme měli setkání s rozhodčími, kde nám všechna pravidla vysvětlovali. Takže jsme překvapeni nebyli," uvedl Látal.

Ten si v průběhu druhého poločasu vyzkoušel, jaké to je, být napomínaný v roli trenéra. Jako hráč žlutých karet obdržel nespočet, jako kouč premiérovou. „Aspoň v něčem jsme nad Plzní vyhráli," vzal Látal napomínání s humorem. Rozhodčímu Pechancovi došla trpělivost, když na něj poněkolikáté cosi vykřikl.

Látalův kolega na plzeňské lavičce Pavel Vrba zase nechápal, proč Pechanec poté, co se jeho celek chystal na zteč, zastavil hru. Sudí totiž změnil směr přihrávky jednoho z olomouckých hráčů, míč přistál u nohy domácímu Řezníkovi. Podle nového pravidla následuje míč rozhodčího.

„Když se přerušila hra, nevěděl jsem, co se děje," přiznal Vrba, kterému vše osvětlil asistent rozhodčího. Co změnám říká? „Fotbal je zábava pro lidi. Doufám, že pravidla budou ku prospěchu a ne naopak," uvedl plzeňský kouč.

Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují gól Jana Kopice na 2:1 v zápase s Olomoucí.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho tým po proměněné penaltě olomouckého Plška otočil výsledek góly Kaymaby, Kopice a Kovaříka. Pomohlo mu k tomu i vyloučení Yunise za stavu 1:1 po druhé žluté kartě. „Hráče, kteří měli žlutou, jsem o poločase nabádal, aby si dávali pozor. Tohle si Yunis musí pohlídat, faul na soupeřově polovině nic neřešil, byl zbytečný. Byla to jeho hrubý chyba," zlobil se Látal.

„Soupeř odehrál dobrý zápas, my musíme plakat na zahozením několika velkých šancí. Mužstvo ale musím pochválit, náš fotbal byl aktivní, zvládali jsme rychlý přechod do útočné fáze," pochvaloval si Vrba.

Do základní sestavy zařadil útočníka Michaela Krmenčíka, který si loni v říjnu přetrhl křížový vaz v koleně. Střelecky se sice neprosadil, byl však aktivní. Na trávníku nechal všechny síly, v 78. minutě střídal kvůli křečím. „Michael je pro nás strašně důležitý, v minulosti nám pomáhal spoustou gólů. Věřím, že je zase brzy bude dávat," prohlásil Vrba. Starosti mu však přidělala zranění stoperů Hubníka a Hejdy. Hubníkovi se vrátily problémy s palcem u nohy, do zápasu nebyl ani nominovaný. Hejda se zranil při obranném zákroku, za který byla nařízena penalta. V neděli dopoledne by měl podstoupit vyšetření na magnetické rezonanci.