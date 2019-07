Pravda se ukázala. Ta penalta byla k smíchu, řekl liberecký Karafiát

Pokud by Robert Hrubý v 74. minutě z penalty místo do břevna rozvlnil síť v brance, zřejmě by fotbalisté Baníku dobře rozehrané utkání úvodního kola Fortuna ligy s Libercem dovedli k výhře. Ovšem Ostravané pokutové kopy neumí. V lize neproměnili už čtvrtý v řadě a i proto mohl ve čtvrté nastavené minutě rozhodnout tečí Roman Potočný o vítězství hostů 2:1. „Dát penaltu, asi by se zápas vyvíjel jinak. Ale to se prostě stane. Větší problém je, že prostě nemůžeme v 94. minutě dostat gól ze standardky,“ zoufal si nováček na hrotu ostravského Baníku Tomáš Smola, jenž před sezonou přišel do Ostravy z Opavy.

Právě po zákroku na něj nařídil rozhodčí Ondřej Berka pokutový kop. Podle druhého z aktérů inkriminovaného souboje Ondřeje Karafiáta bez zjevného důvodu. „Bylo to k smíchu. Já, pětasedmdesátikilový frajer vlítnu do stokilového Smoly..., ale to už je podruhé. Už když hrál za Opavu, tak mu to pískli. Normálně jsem mu hrál do těla," nechápal verdikt Karafiát.

Smola rozhořčení soupeře rozuměl. „Nemám jim to za zlé. Byl tam dlouhý balón. Díval jsem se nahoru na míč a někdo přiběhl a srazil mě. Nejsem rozhodčí, abych to posuzoval. Po nikom jsem neřval, aby pískl penaltu. Chtěl jsme jít do souboje s gólmanem," vysvětloval.

Brankář Liberce Martin Dúbravka a obránce Ondřej Karafiát.

Vlastimil Vacek, Právo

Přísná penalta nakonec o osudu utkání nerozhodla, změnila ale rozpoložení hráčů na hřišti. „Strašně jsem tomu našemu Vietnamcovi (brankáři Nguyenovi) věřil," smál se Karafiát. „A i když ji nechytil, pravda se ukázala a nakonec jsme utkání dokázali otočit, za což jsme strašně rádi všichni. Hráli jsme na Baníku počtvrté za půl roku a není to tady vůbec jednoduché. Takovou euforii jako po tomhle vítězství jsem dlouho nezažil," popisoval Karafiát.

Zcela jiné pocity převládaly v domácí kabině. Ta zůstala po šokující porážce téměř dvacet minut zavřená. „Je to kruté. Aspoň bod jsme ale měli mít. V kabině je hrobové ticho. Nikdo si to tak nepředstavoval. Zvlášť po tom vydařeném začátku zápasu," litoval Smola.

Do zpěvu nebylo ani Bohumilu Páníkovi, jehož trenérská pozice v Baníku nebyla po minulé sezóně vůbec jasná a na nové smlouvě se dohodl až po začátku letní přípravy. „Někdy se to sečte všechno dohromady, tak jako dnes. Nejprve si Fleišman nepovedenou malou domů dá prakticky vlastní gól a pak Hrubý zahodí penaltu. Kdyby ji proměnil, tak jsme určitě neprohráli. Oni by to otevřeli a byl by to jiný fotbal. Ovšem na druhou stranu jsme si vyhrát ani nezasloužili. Nehráli jsme dobře," řekl ostravský trenér.