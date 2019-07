Návrat po jedenácti letech oslavil Pudil vítěznou premiérou

Jedenáct let se Daniel Pudil toulal cizinou, v letošní sezoně se vrátil na domácí ligovou scénu. „A vítězně, což je při premiéře nejdůležitější,“ pochvaloval si třiatřicetiletý fotbalista, který vyměnil dres anglického Sheffieldu Wednesday za barvy Mladé Boleslavi, v nichž vstoupil do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže výhrou nad Karvinou.

„Nic jednoduchého to ovšem nebylo. Už před zápasem jsem se ve statistikách dočetl, že mé nové mužstvo na domácím hřišti ještě nikdy nad Karvinou nevyhrálo, a i tentokrát se potvrdilo, jak nepříjemným a houževnatým soupeřem je," glosoval partii, kterou nakonec rozhodla penalta proměněná ruským kanonýrem Komličenkem sedm minut před koncem utkání.

„Hosté si evidentně přijeli pro bod a tomu také přizpůsobili taktiku. Zalezli k vlastní šestnáctce, bránili a chtěli hrozit ze standardek. Mají na ně velké chlapy, ale my si je pohlídali," kvitoval Pudil, že se svými novými spoluhráči v obraně i tuto zbraň hostů eliminovali, a kromě příležitosti Janečky a nepříjemné střely Šašinky soupeře k ohrožení brány nepustili.

Nikolaj Komličenko z Boleslavi dává proti Karviné gól z penalty.

Josef Vostárek, ČTK

Jen na vítězný gól čekal jeho tým hodně dlouho. „A přitom jsme dřeli od začátku do konce, a i šancí si připravili dost a dost. Třeba má hlavička," připomínal příležitost, kterou mu brankář Pastornický lapil.

Podstatné ale je, že jsme branku nakonec dali.

„V mladoboleslavském týmu vidím velkou sílu a ochotu bojovat až do konce, i když se nedaří," netajil Pudil po vítězné premiéře, že volil dobře, když se z Ostrovů vrátil právě mezi Středočechy.

Zvláště když i v kabině se cítí skvěle. „Po jedenácti letech jsem se vrátil do Čech a jsem přímo nadšený. Ona vládne úplně jiná atmosféra v Anglii a tady u nás doma, kde si užíváme spousty legrácek a srandiček. To je ovšem o nás, pro fanoušky bude podstatné, co předvedeme na hřišti."