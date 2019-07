Jaká bude nová Sparta? Začala zoufale! Ne že se teď všechno zhroutí, burcuje kapitán

Nový kouč Václav Jílek přišel na Letnou s jasnými nároky. A jeho mužstvo jako by v premiéře popřelo všechny atributy, jež po hráčích vyžaduje.

„Brzy jsme inkasovali vlastně dva identické góly. Po chybách na vlastní polovině, o nichž jsme věděli, že se jich musíme vyvarovat," souhlasí stoper Lukáš Štetina.

📺 SÁČEK | „Hlavně v prvním poločase jsme dvakrát ztratili míč ve středu hřiště, jednou já a jednou Kaku, dvakrát z toho byly góly. Pak už se to těžko dohánělo.“



Rozhovor s Michalem Sáčkem po zápase se Slováckem. #acsparta



„Zápas dokumentoval, že pracovat musíme na spoustě věcí. Prvních třicet minut jsme do něj vstoupili strašně špatně, pro mě nevysvětlitelně. Když fotbalu nedáte od začátku všechno, pak těžko něco doháníte. Ne že by kluci nechtěli, ale nebylo to na hřišti znát. Pracovitost některých hráčů mi chyběla," láteří trenér Jílek.

Jílek potřebuje čas, ví Svědík

Krátká příprava signalizovala, že Sparta má velké problémy s produktivitou. Však také i v soutěžní premiéře vyšla naprázdno.

„V létě jsme dali vlastně jediný gól, který nám daroval soupeř. Což se proti Slovácku odzrcadlilo... Nějaké šance jsme měli, ale chyběl větší klid," kaboní se Štetina.

Na trenérské lavičky proti sobě usedli dva muži, kteří spolu působili jako asistenti u reprezentace do 21 let. A Martin Svědík je mnohem spokojenější.

„Znám nároky Vaška Jílka. Ve Spartě potřebuje čas, na jeho hráčích byla trochu znát i nervozita," poukazuje kouč Slovácka.