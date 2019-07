Nováček bušil do Opavy marně. Přesně o tomhle liga je, posteskl si kapitán Dynama

„Mrzí nás hlavně první poločas, kdy se na nás projevila nervozita. Nehráli jsme dobře a soupeř nás potrestal z nesmyslné chyby. Hráli jsme vlažně, na moc dotyků a z toho pramenil i gól," štvalo trenéra Dynama Davida Horejše.

„Za druhý poločas ale kluci zaslouží absolutorium, nechali na hřišti všechno, ale Opava měla velmi dobře organizovanou obranu. Simerský a vůbec oba stopeři podali nadstandardní výkon. Všechny balony sbírali a taky je dost podržel brankář Fendrich," ušklíbl se 42letý kouč. „Podali jsme fakt slušnej výkon, ale přesně o tomhle první liga je, uděláte jednu jedinou chybu a mančafty vás ihned potrestají. Ale prohráli jsme se ctí," přitakal kapitán Jiří Kladrubský.

Jiří Kladrubský (archivní foto)

Nálada byla na jihu Čech ponurá, přitom před utkáním panovalo v domácím táboře natěšení stejně jako u všech příznivců. Zatímco klub prodal v předešlých ročnících jen pár stovek permanentních vstupenek, tentokrát fandové vzali pokladny útokem. Sezonních karet si zakoupilo zhruba 1500 příznivců a bylo jasné, že už na souboj s Opavou přijde skvělá kulisa. Do ochozů nakonec zavítalo skoro čtyři a půl tisíce diváků, a hlavně v druhé půli o sobě dávali výrazně vědět.

„Byli famózní, pomáhali nám a vytvořili neskutečnou atmosféru. Příště je snad potěšíme i bodovým ziskem," utrousil Horejš. „Osobně jich tolik v Budějovicích na fotbale nepamatuju," chválil publikum také Kladrubský, i když dost posmutnělým hlasem.

Trenér Budějovic David Horejš.

Pancer Václav, ČTK

Právě on měl na kopačce už v první čtvrthodině vedoucí zásah, jenže jeho dobrou ránu z přímého volného kopu těsně za šestnáctkou skvěle vyrazil Vilém Fendrich. „Zkrátka jsem to zalepil. Hlídal jsem si svoji stranu, protože hodně hráčů to tam v těchto situacích cpe," oddechl si gólman Slezanů.

Ráz utkání určila 32. minuta, kdy z pravé strany odcentroval Jursa, odražený míč se dostal k nohám Jurečky, jenž ho z první uklidil křížně k tyči. „Mrzí mě to, tuhle střelu jsem měl prostě chytit," sypal si popel na hlavu domácí gólman Jindřich Staněk, jenž prožil ligový debut.

Oblohu na Střeleckém ostrově plnily černé mraky, na déšť sice nedošlo, malá bouřka se ale domácí kabinou zřejmě prohnala. Jihočeši bez Tomáše Sivoka, která stále čeká na nabídku ze zahraničí, po změně stran soupeře mačkali jako citrón a defenziva hostů se měla před zraky bývalého českobudějovického šutéra Karla Váchy co ohánět.

„Říkali jsme si, abychom nedávali hlavy dolů. Zkusili jsme všechno vrhnout do útoku a otočit to," vykládal Kladrubský. Šance však Jihočeši neproměnili, ve třetí minutě nastavení přitom po střelách Mršiče a Táborského visel gól doslova ve vzduchu, jenže Fendrich předvedl bravurní zákroky. „V tu chvíli mi běželo hlavou, že už snad bude konec, že to byl můj poslední zákrok a tím to hasne," smál se Fendrich po cenném triumfu.

Opava tak vstoupila do nového ligového ročníku na jedničku, naopak Horejšova parta se pokusí o reparát za týden na půdě Slovácka. Hned poté zažije křest ohněm, když do Budějovic dorazí Sparta a poté i silný Jablonec. „Musíme to v příštím zápase do brány prostě nějak dotlačit," burcuje Kladrubský.