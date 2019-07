Houpání v kolébce? Můj gól je pro spoluhráčova syna, říkal opavský hrdina

Trefu jste dost oslavoval. Hned jste pelášil k rohovému praporku a vojensky zdravil...

To bylo spontánní. V tu chvíli mě tohle prostě napadlo. Když dáte v lize gól, vždycky se ocitnete v euforii. Je to něco úžasného.

Navíc jste se ještě se spoluhráči postavili do řady a všichni unisono naznačili houpání v kolébce. Komu bylo gesto určené?

Tomáši Jursovi, kterému se minulý týden narodil syn Tomáš. Touhle formou jsme dali najevo, že ho podporujeme. Dá se říct, že gól byl pro jeho syna.

René Dedič z Opavy (vlevo) se raduje z gólu, který v Českých Budějovicích dal Václav Jurečka.

Pancer Václav, ČTK

Radost máte navíc dvojnásobnou, když jste na hřišti nováčka vyválčili i tři body.

My sem do Budějovic přijeli hrát ofenzivně. První poločas se nám to dařilo a měli jsme víc ze hry, ve druhém nás soupeř přitlačil. Nedostávali jsme až na výjimky vůbec do jejich šestnáctky. Zalezli jsme a hráli ze zajištěné obrany, takže pro diváky to nebyl tak koukatelný fotbal. Druhý poločas nebyl z naší strany optimální, ale na tři body to naštěstí stačilo.

Proč jste se dostali ve druhé půli pod takový tlak?

Asi nás překvapil úvodní tlak po změně stran. Čekali jsme ho, ale ne tak velký. Měli asi pět centrů do vápna a spoustu rohů. Ale ukopali jsme to. Je fajn, že jsme vyhráli, ale nesmíme mít hlavy nějak moc nahoře, přijde řada dalších zápasů.