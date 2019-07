Sázkaři radost neudělal, ale i tak Straku nadchlo, že je alespoň v něčem nejvýš

Tentokrát temperament krotil, i když k emocím měl při vstupu do nového ligového ročníku důvod. Třeba při úplně zbytečném vyloučení Marka Hanouska, po němž Karviná dohrávala závěrečnou půlhodinu v Mladé Boleslavi jen v deseti, stejně jako při penaltě proti jeho týmu v samém závěru střetnutí, která se mu zdála hodně přísná. Že by snad Františka Straku přiměli sázkaři k tomu, aby se ovládal víc než v minulé sezoně?

„Opravdu byly vypsány sázkové kursy na to, kde bude prvním trenérem, který dostane podle nových pravidel červenou? A já že mám být tím prvním? Super, alespoň někde jsem v čele," rozesmál se a zapomněl na ztracený bod, po němž jeho svěřenci ještě pár minut před koncem zápasu sahali.

A co teprve, když se dozvěděl, že jeden ze sázkařů na jeho vykázání z lavičky vsadil padesát tisíc s vidinou, že výherní profit bude představovat čtvrt milionu. „Tak to mu blahopřeju," rozesmál se kouč Karviné ještě víc, ale už neodpověděl, zda onoho sázkaře opravdu učiní šťastným.

„Máme nový mančaft se spoustou dobrých hráčů, kteří ovšem potřebují čas, aby se u nás zabydleli. Byl to pro ně jejich první ostrý zápas, takže není divu, že zpočátku byli hodně nervózní. Ale i přes prohru je musím pochválit. Hlavně v defenzivě jsme podali velice dobrý taktický výkon, takže o bod nás připravila jen jedna dost sporná situace," naznačil Straka, že v Mladé Boleslavi neměl zase až tolik důvodů dávat průchod emocím a poskytovat sudímu záminku, aby mu ukázal červenou kartu.

I když třeba vyloučení Marka Hanouska, který uprostřed hřiště zbytečně fauloval Matějovského a v 62. minutě musel do šaten, ho zlobilo.

„Opravdu to byla úplně zbytečná druhá žlutá. Marek si toho byl vědom a všem spoluhráčům se po utkání omlouval," bral karvinský kouč hříšníka na milost. „Však jsem také hráče nabádal, aby hráli dál zodpovědně a čekali na svou šanci. Domácí sice měli výhodu jednoho hráče navíc, vytvořili si velký tlak, ale už na nich začínalo být znát, že jsou nervózní."

Penalta nařízená po faulu na Mešanoviče, která utkání rozhodla, už Straku v takovém klidu neponechala. „Z mé pozice to vypadalo, že se sporná situace odehrála před šestnáctkou, ale samozřejmě jsem to mohl vidět z lavičky jinak, než tomu ve skutečnosti bylo. Ale když už se pískalo na jedné straně, musím se zeptat na situaci v druhé minutě nastavení. Lingr šel do šestnáctky, ale po kontaktu zvedl sudí praporek a mával se ofsajd místo toho, aby se písklo proti domácím," štvalo Straku.

Z remízy, po které Strakova Karviná už pomalu sahala, tak nebylo nic, protože Komličenko nařízený pokutový kop proměnil.

„Nemáme tak kvalitní tým, jako Mladá Boleslav, ale ukázali jsme soudržnost, což je důležité. Až se nám uzdraví zranění hráči, síla mužstva vzroste. A pokud půjdeme dál zdravou cestou, budeme úspěšní," věří trenér, že body přijdou a jarní barážové starosti se Karviné vyhnou.