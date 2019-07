Tým je neskutečně silný, míní přes porážku posila Baníku Reiter

Reiter viděl problém především ve vlastních řadách. „První gól jsme si dali v podstatě sami, připravili jsme jim ho, ale to se stane. Za stavu 1:1 jsme neproměnili penaltu, ale viděl jsem i světové hráče tuhle šanci neproměnit. Asi nás to utlumilo, protože jsme přestali úplně hrát. Pak jsme dostali gól a bylo hotovo," krčil rameny 24letý rodák z Prahy."

Nejlepší utkání neodehrál ani Reiter. V úvodu vypadala souhra na pravé straně s Martinem Fillem dobře a vedla i k finální přihrávce před prvním gólem Kuzmanoviče, postupem času se ale nejdražší letní ostravská posila k obvyklým výpadům, kterými zaujala v Bohemians 1905, už nedostávala.

„Málo jsme využili toho, aby to rozběhl. Buď to bylo tím, že jsme nehráli dobře, nebo tím, že o něm soupeř věděl a dobře ho pokryl," hodnotil premiéru Reitera v dresu Baníku trenér Bohumil Páník.

Trenér Páník: Porážka je hodně hořká

„Těžko souhru hodnotit po jednom zápase. Teď jsme všichni naštvaní, ta porážka byla hodně hořká. Ale je to pořád jen první zápas, čeká nás jich v základní části ještě devětadvacet, takže musíme rychle zapomenout a napravit to hned v Karviné," přemítal Reiter, jenž jako jeden z mála Baníkovců našel odvahu a přišel se o své pocity podělit do mixzóny.

Zbytek kádru zůstal dlouho zavřený v kabině a vydýchával nečekanou porážku. „Tohle je Baník. Bere se jen výhra, takže jsme všichni zklamaní," omlouval spoluhráče Reiter.

„Škoda, že jsme hned v 53. minutě dostali gól, kdybychom vydrželi déle, mohlo se nám to víc otvírat. Musíme se tlačit víc do šestnáctky, kolikrát jsme mohli nacentrovat, ale my jsme to furt zasekávali někam pod sebe. Máme tam teď vysokou devítku (Tomáše Smolu), ale nevyužívali jsme ji," připomněl Reiter.

Nespokojený kouč Páník, který k úvodnímu utkání vůbec nepovolal další letní posilu Lalkoviče a na lavičce nechal i Brazilce Azeveda, po nezdaru slibuje změny.

„Někteří byli hodně pasivní. Hráčů teď máme hodně a uvidíme, koho upřednostníme," nastínil. „Ten tým je neskutečně silný a je jen otázka času, kdy se sehrajeme a sedne si to. Síla je tady obrovská," přidal se Reiter.