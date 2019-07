Cenné tři body. Ve Zlíně jsem vyhrál poprvé v kariéře, raduje se slávistický hrdina Kolář

„Byl to ve vápně docela šrumec. Míč se zničehonic ke mně odrazil. Zůstal jsem na chvíli úplně volný. Soustředil jsem se především na to, abych trefil bránu. Povedlo se, ale zpočátku jsem se ještě moc neradoval. Měl jsem obavy, jestli jsem nestál v ofsajdu. Z domluvy hlavního sudího s asistentem vyplynulo že nikoliv, a tak jsem mohl slavit naplno,“ líčí šťastný Hušbauer.

Připustil ale, že se jeho týmu první poločas příliš nepovedl. „O přestávce jsme si to v kabině vyříkali. Po změně stran jsme už měli jednoznačně víc ze hry. Bylo jasné, že Zlín nemůže v nasazeném tempu vydržet celé utkání, což se potvrdilo. Bylo na nás, zda vstřelíme vítěznou branku. Podařilo se,“ říká spokojeně.

Obrovské šance Zlína

Zlíňané litují neproměněných šancí v první půli. Dva góly měl na kopačce Antonín Fantiš, který se v letní pauze vrátil do moravského celku z Příbrami. „Mrzí mě hlavně ta druhá. Po Součkově chybě ve slávistické rozehrávce jsem udělal kličku brankáři Kolářovi a chystal jsem se levačkou poslat míč do prázdné brány. Kúdelu, který mi balon skluzem vypíchl, jsem za sebou vůbec neviděl,“ přiznal smutný hrdina Fastavu. „Strašně mě to štve. Jako mužstvo se ale nemáme za co stydět. Kdybychom vedli, dopadl by asi zápas jinak,“ přemítá.

Zleva brankář Slavie Ondřej Kolář a Antonín Fantiš ze Zlína, který se dostal do obrovské šance.

Dalibor Glück, ČTK

Předchozí velkou střeleckou příležitost zlikvidoval Fantišovi už ve třetí minutě brankář Pražanů Ondřej Kolář. „Bylo strašně důležité, že jsme v prvním poločase neinkasovali. Nepodali jsme v něm dobrý výkon. Začátek jsme prospali, ale nakonec jsme naštěstí těžké střetnutí zvládli. Moc si cením vychytané nuly i důležité výhry. Pro mě je ve Zlíně vůbec první v kariéře,“ prozradil slávistický gólman.

Zleva Tomáš Poznar ze Zlína a Ibrahim Traoré ze Slavie.

Dalibor Glück, ČTK

Také jeho protějšek Stanislav Dostál podal výborný výkon, avšak rozhodující Hušbauerově trefě nezabránil. „Bohužel se nám předtím nepodařilo dvakrát nebo třikrát odkopnout míč do bezpečí, a pak najednou byl Hušbauer přede mnou úplně sám. Ukázali jsme ale, že jsme schopni si to s kýmkoliv rozdat naprosto rovnocenně. Moc jsme chtěli mistra porazit, bohužel se nám to nepovedlo. Fantišovi ale zahozené tutovky určitě vyčítat nebudeme. Naopak ho povzbudíme,“ tvrdí brankář Zlína.