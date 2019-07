Ngadeu zmizel! Tvrdík se zlobí

"Simon odešel jako legenda, Michael jako uličník," zjevně naštvaně reaguje na poslední vývoj Tvrdík na sociální síti.

Už jeho předešlý příspěvek z víkendu jasně signalizoval, že i o druhého člena silné slávistické stoperské dvojice je mimořádný zájem. Gent, byl připraven za osmadvacetiletého kamerunského reprezentanta zaplatit výstupní klauzuli ve výši 115 milionů korun. Červenobílí jej ale zjevně chtěli udržet.

Nabízeli dosavadnímu pilíři obranné linie novou smlouvu, což podle Tvrdíkova líčení nakonec zůstalo bez patřičné odezvy. A slávistický činovník dal najevo, že se víceméně cítí podveden.

Fotbalisté Slavie Michael Ngadeu a Ibrahim Traoré s trofejí pro vítěze ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

"Písemně odsouhlasená smlouva hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespáni útěk do Belgie," píše Tvrdík nad ránem nazlobeně a hráče obviňuje, že připravená ceremonie v Edenu mu pomohla k lepší smlouvě v novém působišti.

Zjevně svým vyjádřením nechce připustit úvahy o tom, že by si sama Slavia počínala liknavě v boji o cenné zboží a nechala si hvězdu pláchnout.

"Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt," tvrdí Tvrdík a obrací se přímo na hráče. "Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo."

Gent ani žádný jiný klub zatím příchod Ngadea nepotvrdil.

Kamerunec, který poslední dny po vyřazení z Afrického poháru měl trávit na dovolené doma, přišel do Edenu v květnu 2015 z rumunského FC Botosani. Předloni se Slavií, se kterou kromě minulé sezony získal titul už v ročníku 2016/2017, prodloužil smlouvu do června 2020. Letos v lednu se o něj zajímal anglický Fulham, ale z přestupu do anglické ligy nakonec sešlo.