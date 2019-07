Fantiše za zahozené tutovky škrtit nebudu, tvrdí po premiérovém duelu na zlínské lavičce kouč Csaplár

„Jsem zklamaný. Střetnutí by mnohem víc slušela remíza. Nemáme důvod být veselí. Nemusíme být ale ani příliš smutní. Přesvědčili jsme se ovšem, že se zápasy rozhodují především v obou šestnáctkách," připomíná Csaplár dvě Fantišovy zahozené tutovky. Po pauze se naopak trefil slávistický záložník Hušbauer a zajistil Pražanům očekávané vítězství.

Trenér Fastavu Fantišovi nic nevyčítá. „Za to, že nedal gól, ho škrtit nebudu. Nic mu ani říkat nemusím, on sám dobře ví, že při řešení vyložených šancí selhal. Ve druhém případě, kdy se kličkou zbavil brankáře Koláře, to zpočátku udělal super. Bohužel neviděl Kúdelu, který mu pohotovým skluzem balon vypíchl. A já dobře vím, že kvůli tomu není momentálně na zeměkouli nešťastnější kluk než Tonda Fantiš. Z takových příležitostí se musí skórovat, proti mistrovi si asi nikdy nevypracujeme osm dalších šancí," tvrdí Csaplár.

Zleva Antonín Fantiš ze Zlína a Jan Bořil ze Slavie.

Dalibor Glück, ČTK

Mnohem víc mu vadí nedůslednost jeho svěřenců před rozhodující trefou Slavie. „Několikrát jsme mohli míč odkopnout. To, jak lacinou branku jsme po několika individuálních chybách v řadě inkasovali, je pro mě noční můra. Takové góly dostávat nelze," má jasno.