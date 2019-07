Jsem přesvědčený, že na Slavii mám! Sýkoru mrzí, že v Edenu v létě nedostal šanci

Červenobílou štaci fotbalový záložník Jan Sýkora rozjel skvěle. Půl roku po příchodu dobyl se Slavií titul, zahrál si Evropskou ligu, dostal se do reprezentace. Pak ale přišel zlom. Letos na jaře hostoval v Liberci, namísto návratu do Edenu odešel na hostování do Jablonce. Na Střelnici je spokojený, neskrývá však lítost, že ve Slavii v létě nedostal šanci.