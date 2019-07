Konec slávistických nadějí! Zborcená obrana, Ngadeu přestoupil

Naděje slávistů, že dál bude oblékat červenobílý dres, definitivně vzala za své. Kamerunský obránce Michael Ngadeu přestoupil do Gentu. Osmadvacetiletý fotbalista s belgickým celkem podepsal čtyřletou smlouvu. Klub to oznámil na sociálních sítích.

Ngadeu vyvolal mezi červenobílými v minulých dnech vlnu vášní. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík dokonce označil jeho odchod za uličnický. Po Simonovi Delim tak Slavia ztrácí dalšího excelentního středního obránce.

O Ngadeua v minulých týdnech zjevně zesiloval zájem. On sám upřednostňoval kvůli očekávanému přírůstku do rodiny přechod do frankofonní země. Nezlomila ho ani nová smlouva, kterou mu údajně Slavia připravila.

Tvrdík se vyjádřil, že její podpis už byl dokonce připraven a že se cítí podveden. Ngadeův úprk označil za nedůstojné divadlo. Slavia podle něj posloužila jen jako vyjednávací páka na vyšší kontrakt (v Belgii).

Gent zaplatil 115 milionů

Situaci ještě mohla zkomplikovat případně pro Gent zavřená cesta do Evropské ligy, jenže příslušné instituce už daly klubu zelenou na úkor Mechelenu. Tím se definitvně otevřely brány pro příchod africké posily.

Belgický celek za ni podle médií zaplatil 115 milionů korun.

Slavii, kterou příští měsíc čeká závěrečné předkolo o účast v Lize mistrů, se tak během krátké doby rozpadla stoperská dvojice, protože nedávno do Brugg odešel Simon Deli.

„Obrovský zásah do sestavy," nepopíral slávistický trenér Jindřich Trpišovský, když nejprve zmizel do Belgie Deli a poté nabral i odchod Ngadeua reálné kontury.

Ngadeu přišel do Edenu v květnu 2015 z rumunského Botosani. Předloni se Slavií, se kterou kromě minulé sezony získal titul už v ročníku 2016/2017, prodloužil smlouvu do června 2020. Letos v lednu se o něj zajímal anglický Fulham, ale z přestupu do anglické ligy nakonec sešlo. Až teď zmizel...

Sci-fi najít okamžitě náhradu

„Typologie těchto fotbalistů je výjimečná. Najít hráče vysoké 190 centimetrů, rychlé a s dobrou rozehrávkou, navíc zvyklé na náš způsob hry, to prostě nejde," netajil kouč, že se s odchodem dvou afrických legionářů bude Slavia těžko vyrovnávat.

A to přitom věřil, že u Ngadeua nakonec převáží sportovní výzva a touha si zahrát Ligu mistrů, od které dělí českého mistra dva zápasy. Zvláště, když kamerunskému legionáři předložil slávistický šéf Tvrdík novou smlouvu a nabídl mu stejné podmínky, jimiž ho v té době lákal Gent.

„Ale co teď naděláme? Klauzule (o uvolnění v případě zaplacení stanovené sumy) v jeho smlouvě byla hříchem minulosti," povzdechl si.

Teď si bude muset poradit alternativou z vlastních řad. Anebo spoléhat na to, že mu sportovní ředitel Nezmar narychlo přivede náhradu.

„Ale to je sci fi, že přivedeme hráče ze zahraničí a ten během měsíce nahradí Simona či Michaela. Vždyť u brankářů a stoperů je adaptace na nové prostředí nejsložitější. Musí si zvyknout na nové spoluhráče, řeč, herní styl... Ngadeu potřeboval tři měsíce, aby si na novou roli v mužstvu zvykl, Deli ještě delší dobu," ví Trpišovský, že podobné řešení je pramálo reálné.

A nic na tom nemění, že Slavia má případné akvizice vyhlédnuté a sleduje je. V tuzemsku i v cizině.

„Třeba v české lize jde o dva hráče, kteří by se blížili našim představám. Ale to je otázka budoucnosti. Teď si musíme poradit hráči z vlastních řad. Máme přece Frydrycha, Kudelu, Krále, z Jablonce jsme přivedli Hovorku," vypočítává slávistický kouč varianty, které se mu momentálně nabízí.