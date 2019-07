Stadion U Nisy Vrbovi sedí. Pan Karl by mě mohl oslovit a možná bych s Libercem začal vyhrávat, žertoval plzeňský trenér

K Nise jezdí plzeňský kouč Pavel Vrba rád. V srpnu to bude téměř přesně jedenáct let, kdy pod Ještěd přijel jako hlavní trenér poprvé, v roce 2008 ještě jako kouč Žiliny k úvodnímu zápasu 2. předkola Poháru UEFA. Na hřišti Slovanu v sestavě s Nezmarem, Dočkalem, Bílkem či Holeňákem vyhrál 2:1 a po stejném výsledku v odvetě český celek ze soutěže vypoklonkoval.

„Liberecké prostředí mně asi sedí. Už jsem několikrát říkal, že by mě pan Karl (majitel Slovanu) mohl oslovit a možná že bychom s Libercem začali vyhrávat, kdybych tady byl...," vtipkoval Vrba po dalším triumfu 2:1 pod Ještědem v předehrávce 2. kola. Na stadionu U Nisy ještě neprohrál ani jako trenér Viktorie.

Jeho bilance? Šest výher a tři remízy. Ovšem jednu z oněch tří plicht brali jako výhru Liberečtí. V posledním kole sezony 2011/2012 jim proti Západočechům v přímém souboji o titul stačil bod, který nakonec za bezbrankovou remízu uhráli...

V předehrávce 2. kola však Vrba znovu potvrdil, že svůj tým umí na modrobílé připravit. Viktoriáni si odvezli tři body za výhru 2:1.

Plzeňská radost v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Podle mého názoru Liberec odehrál velice dobré utkání, byl silný v osobních soubojích, hrál velice vysoko. V některých fázích se nám to dařilo překonávat, v některých jsme s tím měli trochu problém. Myslím, že v Liberci to bude mít každý těžký a uhrát tady tři body je pro nás určitě velice dobrý výsledek," poznamenal Vrba, jehož tým se cenným triumfem naladil na úterní vstup do předkola Ligy mistrů proti Olympikosu Pireus.

„Samozřejmě je to ideální, ale hodnoťme vstup až po pěti šesti kolech, kdy teprve budeme vědět, jak na tom doopravdy jsme, liga se teprve rozjíždí. Ale samozřejmě před úterním zápasem je to pro nás dobře, protože nás čeká na začátku sezony určitě nejtěžší soupeř. Víme, že pokud uspějeme, bude to obrovský úspěch pro celý plzeňský fotbal," pověděl.

Luděk Pernica z Viktorie Plzeň oslavuje v Liberci gól na 1:0

Vlastimil Vacek, Právo

I přes stoprocentní bilanci v lize je s hrou spokojen jen částečně. „Jsou pasáže, kdy to trochu vrže. Celkově to zvládáme, ale hlavně v závěrech obou utkání byly brejkové situace, kdy jsme šli tři na dva a nedokážeme přidat pojistku. Proti Olomouci byly takové situace čtyři, v Liberci tuším tři," mrzí Vrbu, jehož potěšil výkon stopera Luďka Pernici. Ten gól dal, na druhý nahrál.

„Každý hráč to má v Plzni těžký, když přijde, v Plzni je to možná trochu jiné, ten tlak je výrazně větší a myslím, že to poznal každý z nových hráčů. Ale Perňa to zvládá dobře, hrával v minulé sezoně a je dobře, že dal gól a byl platným hráčem. V defenzivě byl možná nejlepším," uzavřel Vrba.