Lepší tým prohrál, ale na to se nehraje, litoval po porážce v Opavě příbramský Rezek

Fotbalisté Příbrami nebyli v Opavě daleko od druhé remízy v sezoně. Ovšem podobně jako před dvěma měsíci ve skupině o udržení předešlého ligového ročníku rozhodli domácí pět minut před koncem po standardní situaci a centru Pavla Zavadila o svém vítězství. Tehdy se trefil Nizozemec Bernadina, nyní udeřil hlavou slovenský útočník René Dedič a Slezané zvítězili ve druhém kole 1:0. „Jednou jsme to neuhlídali a stálo nás to zápas. Je to škoda, protože jsme tady mohli dneska vyhrát,“ litoval nejzkušenější hráč Příbrami Jan Rezek.

Je to hodně bolavá porážka, protože Opavu jste přestříleli, ovšem pak jste z jediné střely inkasovali rozhodující gól?

Je to tak, byli jsme nebezpečnější a Opava dala gól z jediné střely na branku. My jsme tam těch situací na to, abychom dali gól, měli hlavně v prvním poločase dost. I ve druhém jsme měli spoustu střel, i když někdy trochu ukvapených. Příležitosti na to, abychom dali branku, jsme si ale vypracovali. Nebyla tam sice žádná úplně stoprocentně gólová, protože jsme to občas nedotáhli, ale troufnu si říct, že dneska lepší tým prohrál. Ale na to se nehraje.

Pět minut před koncem přišel rozhodující centr Pavla Zavadila. Neměla by si obrana takový nadýchaný centr pohlídat?

Na standardky jsme se připravovali. Víme, že Opava těží hlavně z nich. Celý zápas to na toho vysokého útočníka (Reného Dediče) nakopávali, kluci to tam skvěle odskákali a s druhými balóny jsme si celkem dokázali poradit. Bohužel zase rozhodla, jako před dvěma měsíci, standardka pět minut před koncem, když jsme si to nepokryli. Ale je to začátek sezóny a máme se od čeho odrazit, protože jsme Opavu do ničeho téměř nepustili. Narozdíl od loňské sezóny, kdy si proti nám soupeři vypracovávali spoustu šancí, tak jsme udělali obrovský krok dopředu.

Chybělo jejich kvalitnější zakončení?

Paradoxně se trošku v něm trápíme. Odešlo nám se třemi hráči (Matoušek, Mingazov a Fantiš) spoustu gólů. Dali jich kolem dvaceti, což musí být vidět. Ale pomalounku se dáváme do kupy a věřím, že body budeme zase získávat.

Nebyly některé ty střely v první půlce uspěchané? Stříleli jste zpoza vápna...

Určitě, říkali jsme si, že se do střel musíme tlačit. Miky (Michal Škoda) tam měl z vápna od levého beka nádhernou střelu a brankář ji tak tak vyrazil. Některé střely byly super, bohužel to šlo pokaždé do prostoru brankáře. Ale mějme hlavy nahoře. Když takto budeme pokračovat, tak ty body získávat budeme.

V útoku je Michal Škoda, na křídlech máte šikovné hráče Alvira a Zemana. Tam by problém být nemusel...

I dneska jsme se přesvědčili, že když budeme takhle pracovat jako tým, tak ty body přijdou. Někteří hráči odešli, jiní přišli. Ještě je tam Poli (Matěj Polidar), který se zvedá a každý zápas je lepší a lepší. Věřím, že to v příštích zápasech prolomíme a nějaké body získáme.