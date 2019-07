Po euforii přišlo vystřízlivění. Fanouškům se musíme omluvit, má jasno kouč Slovácka

„Moc jsme chtěli na výhru nad Spartou před našimi fandy navázat, avšak dopředu jsme věděli, že to nebude vůbec snadný zápas. Potvrdilo se to," stýská si obránce hradišťského týmu Jan Juroška, který prohrál hlavičkový souboj s hostujícím Provodem před klíčovou úvodní trefou Jihočechů. „Bohužel. Věděl jsem o něm, chtěl jsem mu hrát důrazně do těla. Jenže on vyskočil výš. Nemělo se to stát. Utkání mně vůbec nevyšlo," kaje se.

Za stavu 0:1 se moravský celek ve druhé půli zlepšil a vynutil si převahu. „Byla to ale od nás taková křeč. Nedokážu si vysvětlit, proč jsme zahráli tak hrozně. Jsem obrovsky zklamaný z našeho výkonu i výsledku. Nešlo nám vůbec nic. A mně obzvlášť," přiznává Juroška.

Kouč Slovácka Martin Svědík na něj porážku nesváděl. „Neměl vůbec dobrý den, avšak mizerně zahráli i další hráči. Výkon ze Sparty nezopakovali kupříkladu křídelníci Petržela s Kalabiškou ani další ofenzivní borci Dvořák a Navrátil. Dostali jsme obrovskou facku. Musíme se omluvit našim příznivcům. Já osobně bych vyměnil triumf na Spartě za vítězství nad Budějovicemi. Když naši diváci opouštějí stadion nespokojeni, nemám z toho vůbec dobrý pocit," tvrdí hradišťský trenér.

Už na začátku tušil, že tentokrát nedopadne duel pro jeho mužstvo tak dobře jako na Letné. „Náš nepovedený vstup do utkání umocnil lacino inkasovaný gól. Znervózněli jsme, a prohrávali osobní souboje. Až po změně stran jsme se aspoň trochu dostali do zápasu. Když už jsme se ale octli v nějaké nadějné akci, nedotáhli jsme ji do úspěšného konce. Bohužel se stalo přesně to, co jsme si po Spartě říkali, že se stát nesmí. Musíme se z toho poučit," plánuje Svědík.

Vadí mu, že neměl kým ofenzívu Slovácka v průběhu utkání oživit. „Zajíc už v týdnu po zranění sice trénoval, ale nechtěli jsme jeho nasazení ještě riskovat. Pořád platí, že se ještě po jednom útočníkovi poohlížíme," prozradil.