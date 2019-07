Stanciu přišel a po šesti minutách se trefil. Mistr i díky rumunské posile uštědřil Teplicím výprask

Teplice si přitom na Slavii věřily a troufaly. K čemu ale byly domácím hráčům trenérovy apely? Proč jim Hejkal ještě před zápasem připomínal, že se stoperskou dvojicí Kúdela - Hovorka je Slavia zranitelná? „Ale nesmíte zalézt k bráně. Musíte být aktivní," nabádal je ještě cestou na hřiště.

Shejbal zkusil trenéra poslechnout a jeho rána hned po třech minutách skutečně stála za to. Však měl gólman Kolář starosti, aby ji vyrazil na roh. Jenže záhy nic z Hejkalových příkazů neplatilo. Stačil slávistický výpad, rána Hušbauera, kterou Grigar pouze vyrazil, a pohotová trefa Zmrhala.

Střelci gólu Slavie Jaromíru Zmrhalovi (vpravo) gratuluje Vladimír Coufal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Už v prvním kole ve Zlíně jsem měl tři velké šance, ale ani jednu jsem nevyužil. O to důležitější bylo skórovat tak rychle v Teplicích, protože dál už jsme mohli hrát mnohem klidněji," radoval se Zmrhal, který se v lize trefil poprvé od prosince loňského roku.

Severočechy jeho branka uzemnila. Zvlášť, když se nenaplnilo ještě ani prvních dvacet minut a inkasovali podruhé. Ševčík poslal do brejku Van Burena, který si domácího brankáře Grigara mazácky vychutnal.

Gólová radost slávisty Micka van Burena.

Vlastimil Vacek, Právo

Prohrávat s obhájcem titulu tak rychle o dva góly by zacloumalo jiným mužstvem, než mají Severočeši, takže žádný div, že si Pražané dělali s jejich obranou, co se jim zachtělo. Kdyby Slavia vedla do půle o pět branek, žádný div by to nebyl.

Ševčík pálil ve velké šanci těsně vedle, sražený centr Traorého musel vykopávat z prázdné brány Shejbal, kapitán Souček se zamotal před domácí bránou tak nešťastně, že i on zastoupil Grigara. Při výstavní ráně Hušbauera minutu před přestávkou už ovšem domácímu brankáři nepomohl nikdo.

Zleva Igor Paradin z Teplic a Vladimír Coufal ze Slavie.

Ondřej Hájek, ČTK

A když hned po přestávce musel po druhé žluté kartě ze hřiště Mareš, měl se teplický poločas hrůzy proměnit v popravu.

Měl, ale neproměnil. Zatímco Slavia zvolnila a v některých fázích doslova vypnula, domácí se i v deseti vzchopili. Zvlášť, když se jim povedlo i v deseti dát po chybě obrany hostů gól. Pak se ovšem objevil na teplické scéně Rumun Stanciu, kterého do Edenu koupili za 117 milionů, po šesti minutách na trávníku dal gól i on a jeho nový tým už profesorsky dokráčel k pohodové výhře korunované ještě brankou Součka v nastaveném čase.

FK Teplice - Slavia Praha 1:5 (0:3) Branky: 52. Vondrášek - 12. Zmrhal, 20. Van Buren, 44. Hušbauer, 67. Stanciu, 90.+2. Souček.. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Ratajová - Orel (video). ŽK: Mareš, Nazarov - Bořil, Hovorka. ČK: 46. Mareš. Diváci: 13 112. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin (46. Vyhnal) - Hora, P. Mareš, Kučera (74. Ljevakovič), Trubač (46.Nazarov) - Žitný - J. Mareš. Trenér: Hejkal. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Ševčík, Hušbauer (61. Stanciu), Traoré (75. Král), Zmrhal - Van Buren (70. Hilál). Trenér: Trpišovský.

