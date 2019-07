Proti tak silnému soupeři jsem nikdy nehrál, poklonil se teplický střelec Slavii

Ještě že jste Pražany alespoň trochu zbrzdil gólem, který jste dal záhy po Marešově vyloučení, protože kdo ví, jak by s vámi nakonec dopadlo a jaký příděl byste si odnesli...

Jenže to bylo také to jediné, co mě mohlo těšit. Radost mám z každého gólu, který v lize dám, i kdybych ho třeba vstřelil za stavu deset nula. Tím, že šlo o branku Slavii byla radost samozřejmě větší, protože Pražané jsou úplně někde jinde než my. Proti tak silnému slávistickému mužstvu, na jaké jsme nerazili v neděli, jsem ještě nikdy nehrál.

Však to také do přestávky pro vás vypadalo na poločas hrůzy...

Co vypadalo, on to poločas hrůzy byl. Dostali jsme tři góly, Shejbal navíc vykopával balon z prázdné brány, další šance slávisté neproměnili. Nevěděli jsme si s nimi vůbec rady, zabíhali za nás zleva i zprava, často se objevovali samotní před bránou...

Zklamaní fotbalisté Teplic Jan Shejbal (vlevo), Tomáš Kučera a Pavel Vyhnal během utkání se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

A to jste se před utkáním kasali, že si na Slavii věříte a chcete překvapit.

Nahecovaní jsme opravdu byli a věřili si také. Ostatně, kdy jindy Slavii překvapit, když ne hned v úvodu sezony?! Říkali jsme si, že ještě nemusí být patřičně rozehraná, počítali jsme i s tím, že může být přežraná loňskými úspěchy. Rychle nás ale vyvedla z omylu. Ve Zlíně v minulém kole se v druhém poločase rozehrála a u nás na výkon a hru navázala.

Pár úvodních minut ve vašem podání sice vypadalo slibně, ale hned po prvním inkasovaném gólu jste herně odešli a na hřišti zůstal jen soupeř.

Úplně jsme se sesypali. A to jsme přitom věděli, že pokud chceme proti Slavii uspět, musíme podat stoprocentní výkon, přidat i něco navíc a do puntíku plnit taktické pokyny. Všichni. Jenže rázem nic z toho neplatilo.

A navíc hned po přestávce přišlo vyloučení Mareše a další rána pro váš tým...

Nechtěli jsme přitom čekat na ránu z milosti. Byli bychom úplní zbabělci, kdybychom zalezli k šestnáctce, jen bránili a čekali, kolik gólů nám Slavia ještě dá. I proto sáhl trenér do sestavy a dva hráče vystřídal, abychom zkusili vyrážet k protiútokům a bodali z nich. Jenže Kubovo vyloučení znamenalo čáru přes rozpočet.

Trenér Teplic Stanislav Hejkal v utkání se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Nakonec nemohl zápas skončit jinak než pětigólovým přídělem, který jste si odnesli. Po dvou odehraných kolech máte na kontě jediný bod, skóre 2:6, v tabulce jste se propadli ke dnu. Bude těžké se s takovým startem do ligy vyrovnat?

Museli jsme s touto variantou počítat, protože jsme předem věděli, že máme abnormálně těžký los. Vždyť v příštím kole jedeme navíc do Ostravy. Jsme ale dostatečně zkušení, abychom se poradili a takovýto vstup do ligy na nás nebyl znát. Ani prohra se Slavií by neměla zanechat stopy, i když byla sice trochu krutá, ale zasloužená.