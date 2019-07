Rada seřval reprezentanta. Nemá se válet, ale kousnout pro tým

Okénko v jablonecké kabině zůstalo otevřené a koučův křik se po zápase nesl celou Letnou.

Petra Radu namíchly velké individuální chyby, po nichž jeho tým nakonec kapituloval. Zkritizoval především Vladimira Jovoviče. Balkánec nedokázal vyřešit několik nadějných brejků, hlavně však byl na začátku akce, po níž Sparta dal první gól. Namísto bránění se dožadoval odpískání faulu.

Za Jablonec nastoupil projektant! Jiří Váňa si kvůli zápasu na Letné musel vzít dovolenou.

„Jovovičovi jsem to prostě řekl. Lehne a nejde. V takový moment musím jít na doraz, vstát, bojovat. Škoda, protože když ztratí takto míč, tak se dostane soupeř do přesily a Sparta toho využila. Musím to kousnout za každou cenu. Myslel si, že rozhodčí pískne faul, který myslím že nebyl, a zůstal ležet. To není týmové, proto jsem zvýšil hlas," vysvětlil kouč Jablonce.

Jovoviče limitují i zahozené šance, měl by být produktivnější. „Pracujeme s ním a klademe mu na srdce, že jen čísla ho posunou dál. Jako my, když jsme v Dukle nahráli Vízkovi, hned se kasal: O vás se nepíše, jen o těch, co dávají góly," poukázal Rada na svou hráčskou kariéru.

A teď do Arménie

Severočechy teď čeká arménská mise. Ve čtvrtek zahájí pohárovou sezonu na půdě Pjuniku Jerevan.

„Musíme si z utkání na Spartě vzít, co jsme udělali špatně. Evropská liga je ale něco jiného. Čekají nás Arméni, kteří nejsou jako Sparta. Čeká nás těžké utkání, nechceme propadnout. Každý soupeř je nebezpečný, víme, jak dopadl třeba Slovan Bratislava. Od pondělí se na zápas budeme soustředit," ujišťuje Rada.

Jablonec si v případě postupu přes Pjunik zahraje s vítězem duelu mezi anglickým Wolverhamptonem a severoirským týmem Crusaders.