Jsme chlapi, snad si můžeme na hřišti od plic zanadávat, nechápal karty Fillo

Po domácí porážce s Libercem v úvodním ligovém kole měl Baníkovci co napravovat. A přestože se ani v Karviné nevyhnuli hernímu výpadku, připsali si první výhru v sezoně. Po gólech Smoly a Jiráska a snížení Smrže vyhrála Ostrava 2:1. „Je to derby, těžký zápas. Velmi si toho vítězství ceníme," řekl ostravský obránce Martin Fillo, jenž v nastaveném čase dostal za zdržování při autovém vhazování červenou kartu a vynechá páteční domácí předehrávku s Teplicemi.

Nebyla ta druhá žlutá karta v nastaveném čase zbytečná?

Byla, ale nám se tam v 93. minutě válí hráč, má křeče, nebo nevím, co se stalo. Tak rozhodčímu ukazuju, a on přijde a dá mi druhou žlutou. Mrzí mě to. Naprosto zbytečná. Ale myslím, že už první žlutá byla zbytečná.

Za co byla? Za řeči?

Ježišmarjá, je to fotbal, jsme chlapi, snad si můžeme na hřišti něco říct. Když se hráči hádají na hřišti, tak je to úplně normální věc a nevím, proč jsem tu žlutou kartu dostal. Byl jsem pak akorát naštvaný, protože Janečka do soubojů chodí jako blázen. On nám tam skoro zranil hráče, minutu na to jde do mě a nesmyslně mě trefí do hlavy. Minule mě tu šili, teď málem zase. Chtěl jsem mu to říct. Nevidím v tom problém a nechápu, proč do toho rozhodčí zasahoval.

Zleva Milan Rundič z Karviné a Tomáš Smola z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Janečka šel na hřiště s tím, že to vyhecuje?

Víme, jaký je to hráč, je to bojovník, já ho respektuju, ale když to udělá dvakrát během minuty, tak jsem mu chtěl říct, ať si na to dá pozor. Myslím, že rozhodčí do toho vůbec nemá zasahovat. Je to chlapská hra a snad si můžeme od plic zanadávat.

Lidi na vás pak pískali. Vnímal jste to?

Asi si mysleli, že jsem to nějak přisimuloval. Ale já odehrál balón, on do mě vletěl a trefil mě do hlavy. Lidi pískali, normální, chtěli mě rozhodit. Je to derby, je to vyhecované. Já to beru.

Derby jste vyhráli, ale stejně jako proti Liberci jste po vedoucí brance přestali hrát. Proč?

Já nevím... Doufám, že už se to nebude opakovat, že se budeme jenom zlepšovat. Byl to podobný zápas jako s Libercem. Začátek jsme měli dobrý, pak jsme trochu přestali hrát, ztráceli jsme lacině balóny. Přesto si myslím, že jsme je nepustili do vážnější šance.

Hráči Baníku se radují z prvního gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Bude první výhra povzbuzením?

Je to super, hra ještě určitě není perfektní, všichni si to uvědomujeme, chceme se zlepšit, ale tři body se z venku se počítají.

Teď v pátek hrajete s Teplicemi. Vy u toho ale nebudete. Mrzí právě Teplice, odkud jste do Baníku přišel?

Mrzí mě to hrozně. Kvůli takové červené můžeme přijít o flek, konkurence je v Baníku velká. Doufám, že tři body potvrdíme a půjdeme nahoru. Nebyl to perfektní výkon, nebudeme se chlácholit. Musíme dál pracovat a dostat Baník tam, kam patří. V týmu jsou dobří hráči a je potřeba to ukázat na hřišti.