Už jsem to viděl v bráně, možná se to tam lámalo, litoval šance karvinský Galuška

Šancí jste měli dost. O to více porážka mrzí?

Nebodovali jsme, což je velké zklamání. V tom zápase jsme sahali nejméně po bodu. Je to pro nás všechny obrovské zklamání, že jsme to nezvládli.

V první půli jste měl parádní střelu k tyči. Kolik chybělo, aby skončila v brance?

Levou nohou jsem to dal na přední tyčku, ale vytáhnul to. Dobrý zákrok. Už jsem to viděl v bráně. Možná se tam to utkání lámalo.

Začal jste vlevo, ale přesun na pravou stranu vám pomohl. Hrálo se vám tam lépe?

Ano, prohodili jsme se, protože na Fleišmana mi to sedělo lépe. Rychlostně jsem se mohl přes něj dostávat, protože už není nejrychlejší. Fillo je přece jen trochu rychlejší.

Po dvou kolech jste na bodové nule. Byl aspoň výkon proti Baníku lepší než v Mladé Boleslavi?

Určitě. Už to bylo lepší, už jsme o sobě věděli více, zápas od zápasu je to lepší. Dneska jsme byli Baníku vyrovnaným soupeřem. Dát ty šance, tak jsme něco mohli uhrát.

Zleva brankář Karviné Martin Pastornický a Tomáš Smola z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Teď vás ale čekají Plzeň a Slavia. Bude to těžší, když jste dosud nebodovali?

Los pro nás není úplně příznivý, ale budeme se snažit vydolovat maximum. V sobotu v Plzni zkusíme překvapit.

Ve druhém poločase jste skvěle našel ve vápně Lingra, jehož střela skončila s pomocí brankáře na tyčce. Tam chyběl kousek?

Chyběl. Bohužel se míč odrazil od tyče zpátky k brankáři.

V závěru jste zvyšovali tlak, co chybělo k vyrovnání?

Snažili jsme se vyhnat vysoké hráče nahoru a něco jim tam dát, ale nějaká stoprocentní šance už tam nebyla.

Tomáš Smola dává první gól Baníku. Vpravo je Martin Pastornický z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Navíc pak dostal Lingr červenou. Padla tím šance utkání srovnat?

Každý vyloučený je velká ztráta. Chyběl nám a bude nám chybět i v dalším kole. Budeme ho muset nahradit a odjezdit to jako on.

Kromě něj vám chybí i několik dalších hráčů, jak to s nimi vypadá?

Je to tak, chybějí nám tři klíčoví hráči Guba, Ba Loua a Moravec. Na druhou stranu je vidět, že i v tomhle složení jsme konkurenceschopní.