Jsem hrozně šťastný, září po premiérové trefě za Zlín záložník Mašek. Fastavu vystřelil první body v nové sezoně

Zařídil jste Zlínu premiérové tři body v novém ročníku nejvyšší soutěže. Jak se cítíte?

Jsem hrozně šťastný. Mám velikou radost, že mi to tam spadlo, a že jsme konečně vyhráli. Je to obrovská pecka.

Jak jste viděl vaši vítěznou trefu?

Naběhl jsem si mezi soupeřovy beky a Matejov mi poslal výbornou kolmou přihrávku. Povedlo se mně lobem přesně zakončit na zadní tyč. Od té chvíle jsem už byl na míči mnohem klidnější. Ale mám samozřejmě pořád co zlepšovat.

Už vám spoluhráči v kabině řekli, kolik vás bude první gól stát?

Přesnou částku ještě nevím, ale už si mě kluci v šatně dobírali. Zaplatím rád.

Poprvé jste si ve Zlíně po vítězném zápase zazpíval Vysoký jalovec...

Věděl jsem, že se tady takhle slaví výhry. Jsem rád, že jsem se toho na třetí pokus dočkal. Bylo to hodně příjemné.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte od začátku?

Trenér Csaplár mi to sdělil v pátek. Tedy den před zápasem. Byl jsem za to moc rád. A těší mě, že jsem odehrál skoro celých devadesát minut. Povedené utkání by mi mělo zvednout sebevědomí.

Hřiště jste opustil dvě minuty před koncem. Zdálo se, že jste pořádně vyšťavený...

Po jednom protihráčově skluzu jsem dostal křeč. Ještě jsem to rozběhal, ale už jsem byl skutečně dost unavený.

Je to úleva, že jste vstřelili první dva góly a získali premiérové tři body?

Veliká. Byli jsme po dvou porážkách se Slavií a v Olomouci v hodně obtížné situaci. Naštěstí jsme ji zvládli.

Cestu za vítězstvím jste si ale vyrovnávacím gólem Liberce zkomplikovali, že?

Bohužel. Přitom jsme mohli za stavu 1:0 vedení několikrát navýšit. Nepovedlo se. Naštěstí jsme dokázali na vyrovnání hostů zareagovat.

Zlín čeká za týden derby na Slovácku. Víte, co tento zápas pro region znamená?

Slyšel jsem o tom. Je to prý pro obě mužstva prestižnější duel než se Slavií, Spartou nebo Plzní. Moc se na atmosféru střetnutí těším. Věřím, že do Uherského Hradiště přijede hodně našich fanoušků a budou nás povzbuzovat stejně skvěle jako proti Liberci. A my uděláme maximum pro to, abychom se jim za to odměnili dalším vítězstvím.