Dal jsem dva góly, ale nevyhráli jsme. Mám z toho smíšené pocity, přiznal „Klokan“ Keita

Jaký to pro vás byl zápas?

Hodně specifický, mlely se v mně hodně smíšené pocity. Na Příbram mám z minulé sezony hodně krásné vzpomínky a najednou jsem tu v jiném dresu. Dal jsem za Příbram vítězný gól Dukle, pak ten vyrovnávací v baráži Brnu. Pořád tady mám hodně přátel. Vždyť Příbram mi umožnila vstup do nejvyšší české soutěže. Upřímně, bylo trochu zvláštní se sem vrátit s jiným týmem. Na druhou stranu jsem se do Příbrami moc těšil. Ale viděli jste, že žádná nostalgie v mně nebyla. Hrají za Bohemku a v jejím dresu chci dávat góly.

Vzpomenete si, komu jste dal svůj první ligový gól?

Samozřejmě, bylo to Bohemce, v Praze a zápas skončil 2:2.

Teď jste vstřelil v jejím dresu dva a nestačily ani na bod...

Právě... Mele se to ve mně, mám protichůdné pocity, zvláštní emoce, jaké jsem ve fotbale ještě nepoznal. Jsem hodně zklamaný, protože jsme prohráli, mohli jsme si odsud odvézt aspoň remízu. Ale taky jsem moc rád za oba góly, dva jsem dal poprvé a věřím, že přibydou i další. Zatím jich moc nemám, ale vím, že právě góly mám v popisu práce. Tyhle dva nebyly nijak úchvatné, trochu i šťastné, to ale není podstatné.

Dotáhl jste zápas z 0:2 na 2:2, měli jste navrch, čím to, že jste nakonec prohráli?

Dva góly jsme dostali po standardních situacích. Ty musíme zlepšit. Promarnili jsme už první poločas, který se nám nepovedl. Po gólu na 0:2 bylo těžké se zvednout, ale vrátili jsme se do zápasu a ukázali, že máme sílu. Jenže pak jsme znovu inkasovali po standardce. A ještě jedna věc... Připadalo mi v některých situacích, že rozhodčí na nás byl přísnější než na domácí.

Kde se cítíte lépe, v Bohemce nebo to bylo v Příbrami?

Takhle srovnávat nebudu. Už jsem řekl, že mi bylo v Příbrami dobře, na klub, který vám umožnil hrát ligu a dáte v jeho dresu svůj první gól, prožijete tu velké zápasy, nikdy nezapomenete. Oba jsou si podobné v tom, že jsou takové rodinné. Bohemka je slavný klub, našel jsem tu příjemné prostředí, všichni se ke mně chovají mile, máme v kabině dobrou partu. Bohemians o mne měli velký zájem, což hráče vždycky potěší, dává mu to sílu, ale také zavazuje. Bohemka má i skvělé fanoušky, v tom má nad Příbramí navrch. Chci Bohemce co nejvíc pomoci, abychom se vyhnuli bojům o záchranu. Mužstvo na to máme.

Ale v dalším kole vás čeká vicemistr z Plzně...

Budeme hrát doma, může se stát cokoliv. V Ďolíčku se nikomu nehraje dobře, i Plzeň tu měla kolikrát problémy, a dokonce u nás před nedávnem prohrála. Od začátku sezony dřeme, jak jen to jde, a v každém zápase se snažíme vyhrát nebo aspoň získat bod. Když odstraníme zbytečné chyby a budeme se zlepšovat, můžeme porazit kohokoliv. Konečně, ukázali jsme to doma už s Mladou Boleslaví.