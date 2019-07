Takhle se vyfláknout na bránění? To prostě nesnáším, dopálily Straku po další prohře opakující se chyby

„Porážíme se sami. Tady v Plzni prvním a druhým gólem, který jsme dostali. Stejně tak předtím v Ostravě s Baníkem. A v Mladé Boleslavi zrovna tak. Můžeme se sice chlácholit, že jsme prohráli 2:3 s mančaftem, který je někde úplně jinde než my, ale stejně je to nanic," vyčítal svým svěřencům individuální chyby, kterých se dopouštějí v každém utkání a sami se tak připravují o body.

„Vyrovnáme a pak se nám hráč vyflákne na bránění a nechá domácího útočníka zaběhnout za obranu. A první gól to samé. To přece není možné, to nesnáším. Nemluvě o tom, že hrajeme proti top mužstvu, které podobné chyby trestá," rozpálil se Straka.

„Já mám tým, který má svou kvalitu, Plzeň má mužstvo, které má rovněž svou kvalitu. My se zachraňovali, oni hraji prakticky rok co rok Ligu mistrů. Proto takovému soupeři si prostě nemůžeme dovolit tolik chyb, co jsme udělali. A to nemluvím o šancích, které si připravíme a neproměníme, " nepomněl připomenout, že oba celky se pohybují ve zcela opačných fotbalových sférách.

Plzeň i dík střeleckému probuzení Krmenčíka, který liknavost obrany Karviné ztrestal dvěma góly.

„Má obrovské kvality, které ukázal. Přesto mě mrzí, jakým způsobem se ke střeleckým příležitostem dostal. Třeba při prvním gólu si prostě proplachtil naší obranou. V české lize je ovšem Krmenčík top hráčem, takže to není jen o naší neschopnosti ho uhlídat. Své obrovské kvality prokazoval už předtím, než ho potkalo zranění, a teď je jen otázkou času, kdy se dá úplně do kupy. Pak už tady nebude," připomínal Straka, který navzdory třetí prohře v řadě zůstává optimistou.

„Až odstraníme individuální chyby, budeme bodovat. Nejde to ale ze dne na den. Plzeňský mančaft je pohromadě roky, zatímco nám v létě osm hráčů odešlo a osm nových přišlo. Potřebuji je poznat, ale na přípravu jsme měli jen tři týdny, takže co extra s tím můžete udělat?" kladl si řečnickou otázku, na kterou si i sám odpověděl.

„I přes těžký los se budeme dál rvát s každým soupeřem, který nás čeká. Už v příštím kole s mistrovskou Slavií, která k nám přijede. Musíme se ovšem vyvarovat individuálních chyb, které nás sráží, proměňovat šance, do nichž se dostáváme, ale nedokážeme jich využít, a nepropadat panice. Nemůžeme čekat, že budeme hrát jako Real Madrid, ale strach nemáme. Budeme prostě hrát a dělat to, čeho jsme schopní," zachovává klid kouč Karviné Straka i navzdory tomu, je jeho tým jako jediný nezískal v lize ještě ani bod.