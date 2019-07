Weberovi vyšel odvážný tah. Někdy je potřeba do toho bouchnout, oddechl si kouč Boleslavi

Už po půlhodině hry sáhl k odvážnému kroku, když místo Hubínka s Fulnekem poslal na trávník útočníka Mešanoviče i špílmachra Matějovského a s dvojnásobným střídáním měl šťastnou ruku. Bosenský střelec po pouhých dvou minutách na trávníku srovnal, Matějovský zase zálohu viditelně rozhýbal.

„Museli jsme do toho střihnout, protože mužstvo se dostalo do herní letargie," vysvětloval Weber, který kroutil hlavou nad bleskovým zásahem opavského Dediče, jenž hlavou překonal Šedu. „Trestuhodný začátek. Až se z toho vyspím, hráčům něco řeknu. Při gólové situaci jsme si počínali jako děti. Stálo nás to lehkost, padla na nás pak deka," zlobil se.

Během první půle byl hodně nakvašený a připravený o pauze vystřídat klidně potřetí. „Z trenérského hlediska by to asi byla chyba, ale někdy je potřeba do toho bouchnout. Možná se i někteří hráči lekli a probudili," tvrdil.

Tah mu však vyšel, Středočeši ještě do přestávky překlopili výsledek, když obrat dokonal mladík Bucha. Po změně stran pak Slezany definitivně položili na lopatky Budínský s Takácsem. Středočeši tak dokráčeli k pohodlné výhře 4:1 a před odvetou druhého předkola Evropské ligy v dalekém Kazachstánu odcestují v dobré náladě.

„Gól do šatny neměl padnout. Ve druhém poločase jsme dostali smolný gól po teči, a to byla velká škoda, protože jsme opět měli tři situace, z kterých jsme mohli dát branku. Soupeř byl produktivnější a důraznější v šestnáctce, což rozhodlo. Oba předešlé zápasy jsme dvakrát vyhráli 1:0, paradoxně jsme ale tady v Boleslavi podali zatím nejlepší výkon," posteskl si trenér Slezanů Ivan Kopecký.