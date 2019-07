Problém? Tvrdík zkritizoval chuligány v kotli, počítá s dalším trestem

"Dnes to bylo naposledy, kdy klub poskytl bezplatné náhradní plnění za uzavřenou tribunu sever. Všichni ti, kteří hodili světlice do sektoru hostů, překročili všechna psaná i nepsaná pravidla a strašně ublížili Slavii," uvedl Tvrdík na sociální síti twitter.

"Považujeme fans za jeden z klíčových faktorů úspěchu. Pro ně fotbal děláme. Věřili jsme garancím tribuny sever. Ujištěním, že si pořádek dokážou sjednat sami. Uděláme maximum pro identifikaci všech, co se dopustili porušení pravidel bezpečnosti. A pro jejich vyřazení z řad slušných fans," dodal šéf ligového mistra.

Slavii provázely problémy s fanoušky velkou část minulé sezony. Vršovičtí měli při prvním domácím duelu nového ročníku s Olomoucí uzavřenou severní tribunu jako trest za rasistické chování části diváků vůči sparťanovi Guéloru Kangovi z posledního kola nadstavby. Slávisté navíc byli v podmínce na další utkání, a to do konce září. Tvrdík počítá s tím, že severní tribuna bude opět uzavřená, a varoval i před většími tresty.

"Přerušení zápasu automaticky znamená stop tribuny sever na příští domácí zápas. Za světlice do sektoru hostí reálně hrozí uzavření celého stadionu. Pro tohle si skoro 12 tisíc fanoušků permanentku nekoupilo. Čtyři lidi a každý dvě hozené světlice. Neexistuje žádná legitimní obhajoba," dodal Tvrdík.

Počínání slávistických chuligánů v 81. minutě odsoudil zbytek stadionu, který začal skandovat "hovada". Nesouhlas dali najevo i domácí hráči a při tradiční děkovačce zůstali rezervovaně stát na hranici velkého vápna.

"Oni jsou celý zápas skvělí a pak to takhle pohnojí. Pak se kvůli tomu nastavuje pět minut, jsme vyřízení, na stadionu se pomalu nedá dýchat. Tohle dělat nemůžou. Z posledních pěti zápasů máme skoro třikrát zavřenou tribunu sever. To je hrozný průšvih a pak nám zavřou nejdůležitější část stadionu," řekl novinářům slávistický bek Vladimír Coufal.

"Mrzí mě, co se během zápasu odehrálo. Fanoušci jsou náš hnací motor, ale bohužel se tam odehrály takové momenty, že naházeli dýmovnice do druhého kotle. To se nám hráčům ani ostatním fanouškům nelíbilo. Proto jsme k nim ani nešli při děkovačce, abychom jim ukázali, že nejsme pro, aby tohle dělali. Naštěstí se snad nic nestalo, že by třeba někoho popálili, ale tohle se nedělá," uvedl slávistický brankář Ondřej Kolář.

Domácí fanoušci se v zápase, který Pražané vyhráli 1:0, dopustili i dalšího nesportovního chování. Po příchodu střídajícího Nicolaeho Stanciua, jenž hrával ve Spartě, začali skandovat "Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě".