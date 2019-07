Dedič zase pálil, po bitvě ale neslavil. Mešanovič s Matějovským? To je jiná třída, tvrdí

Pět let pálil za druholigový Třinec a střelecký apetit neztratil ani v nedaleké Opavě. Urostlý René Dedič dal v dresu nového chlebodárce ve třech zápasech této sezony už dva góly, přitom je v české nejvyšší soutěži naprostým zelenáčem.

„Skok je to pro mě velký, třeba z hlediska fotbalovosti. Druhá liga je bojovnější a hodně soubojová," vykládá slovenský útočník, kterého v Opavě zaujalo zázemí. „Jsem překvapený, na jak špičkové profesionální úrovni to tady je. Klub mi dal super podmínky a teď už je na mně, abych pořádně makal," říká 25letý šutér.

V mužstvu trenéra Ivana Kopeckého se rychle adaptoval a na hřišti o sobě dává vědět. Před týdnem ho opavský stadion velebil poté, co povedenou hlavičkou zlomil Příbram. Ostatně ve vzduchu řádil i v neděli na půdě Mladé Boleslavi. Po necelých čtyřech minutách předskočil obránce Pudila a trknul balon k levé tyči. Jeho zásah ovšem tentokrát nestačil ani na bod, Opava po dvou hubených výhrách padla 1:4.

„Domácí byli ze začátku celkem frustrovaní, bohužel jsme nepřidali druhý gól, což by Boleslav ještě víc srazilo. Pak přišli do hry Mešanovič s Matějovským, což je úplně jiná třída a kvalita. Po vyrovnání jsme pak dostali i gól do šatny, přitom těsně předtím jsme měli dobrou šanci," povzdechne si přes 190 cm vysoký chlapík.

Do Opavy přišel s nelehkým úkolem, aby zacelil díru po typologicky podobném Tomáši Smolovi, jenž v minulém ligovém ročníku devětkrát skóroval a poté odešel do Ostravy. „Samozřejmě nějaký tlak na sebe cítím, protože Tomáš tady odehrál výbornou sezonu a byl nejlepší střelec týmu. Ale v kabině máme super partu a kluci mi to dost ulehčují," ujišťuje Dedič.

Se Smolou se na trávníku možná potká už za čtyři dny, kdy Opava v předehrávce čtvrtého kola přivítá právě Baník. „Soupeř teď nemá optimální formu. Ale je to derby a to může skončit jakkoliv. Chceme se našim skvělým fanouškům odvděčit vítězstvím. V pátek to musí být naše," burcuje Dedič.