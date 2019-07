Naši trenéři mají víc karet než my hráči, žertoval autor vítězného gólu Slavie

Váš gól vypadal krkolomně, musel jste hodně vysoko natahovat nohu, ale nakonec to byla paráda. Co říkáte?

Nic. Já ho neviděl, byl jsem skoro zády k brance. Míč jsem viděl až v síti... Ta situace byla opravdu obtížná. Míč od Micka van Burena letěl vysoko. Nejdřív jsem si říkal, že si ho stáhnu pro sebe a zkusím to nějak nacentrovat. Neměl jsem ale zkontrolováno, jestli je někdo ve vápně, ke komu by míč propadl. Navíc asistent Zdeněk Houštecký mi pořád říká, abych víc střílel. Tam jsem to zkusil, neviděl jsem bránu, takže jsem ani nemířil, a ono to pěkně zapadlo ke vzdálenější tyči. Myslím si, že gólman ani nečekal, že bych zkusil střílet z takové pozice. Škoda je, že jsem dal gól proti tribuně Sever a chtěl se radovat s fanoušky, jenže na ní nikdo nebyl. Disciplinárka ji zavřela....

Dal jste někdy takový parádní gól?

Nedal, spíš to byly takové šmudly, které zapadly do brány. Tenhle byl pěkný a k tomu vítězný, jsem za něj moc rád. Gól jsem nedal už dlouho, naposledy v prosinci v Jablonci.

Vám se proti Sigmě gólově daří, loni jste jí dal také gól...

To je fakt, dal jsem v lize sedm gólů a z toho tři Sigmě. Ty dva poslední byly vítězné. Jsem rád za každý gól. Olomouc je můj oblíbený soupeř, kéž by to tak pokračovalo.

Začali jste proti Hanákům famózně, ale konec byl hodně dramatický. Hosté mohli vyrovnat z penalty. Jak jste viděl situaci, která jí předcházela?

Skákal jsem do souboje, který jsem ale prohrál. Nebyl jsem zajištěný, hned přišel takový centr necentr, střela a penaltový zákrok Honzy Bořila na Yunise... Penalta byla... Ale zdálo se mi, že Yunis byl v ofsajdu. To ale sudí nezkoumali. VAR se soustředil na ten zákrok. Pro nás to ale dopadlo skvěle, dvakrát jsem se pomodlil a Houska trefil tyč. Ale v závěru zápasu nám bylo hodně těžko. Stálo při nás i štěstí.

Máte devět bodů, je to z pohledu Slavie ideální start do sezony?

Určitě, vždyť ve třech kolech jich ani víc získat nemůžete. Akorát je škoda, že jsme si mohli udělat se Sigmou větší klid. Měli jsme šance na tři možná čtyři góly. Udělali jsme z toho nakonec patlanici a mohli o dva body přijít.

Překvapila vás Sigma svojí hrou?

Hrají jinak, moc nekombinují. Nakopávají balóny na vysoké hráče vpředu. Nedá se pořádně ani presovat. Museli jsme to vzadu vyloženě uskákat.

S blížícím se koncem zápasu rostla nervozita. Žlutou kartu dostali i asistent Houštecký a kouč Trpišovský...

To ani nevím. Oni mají víc žlutých, než celé mužstvo dohromady (smích). Houštecký ani nebyl na střídačce, je to první člověk, který dostal žlutou kartu na tribuně. Je to blázen (smích). Houšťa žije s mužstvem, hodně zápasy prožívá, někdy to přehání, ale on už jiný nebude. Je to starý pes, asi to k němu patří. Až dostane čtvrtou žlutou asi bude muset mimo stadion, když je sbírá i na tribuně. Třeba překoná i Ljevakoviče (úsměv).

Tribuna Sever byla zavřená, Slavia je v podmínce a kotel, který se přesunul na jižní tribunu zase házel dýmovnice a světlice, takže byl zápas přerušen. Ostatní tribuny ale kotel odsoudily, co říkáte tomu rozporu jindy jednotného Edenu?

Fanoušci byli celý zápas skvělí, ale nakonec to takhle pohnojili. Nastavovalo se kvůli nim pět minut, my jsme na trávníku trpěli, nedalo se tam dýchat. Děkujeme jim za podporu, dokáží nám hodně pomoci, ale tohle přeci dělat nemůžou. Potřebujeme, aby nás hnal celý stadion, je to náš motor. Za posledních pět zápasů jsme měli snad třikrát zavřenou severní tribunu. Nejlepší by bylo, kdyby pyrotechniku vůbec nepoužívali, nebo až při děkovačce. Trpíme tím i my a klub platí hrozné pokuty.

Fanoušci Slavie na tribuně Jih během utkání s Olomoucí.

Vlastimil Vacek, Právo

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík na ně neustále apeluje. Myslíte, že se to dá nějak vymýtit?

Nevím... Když nás chtěli na děkovačku, dali jsme jim jasně najevo, že takhle to nepůjde. Nešli jsme ke kotli. Děkujeme jim za správnou podporu, ale tohle nemůžou dělat. Prosíme je celá kabina, ať to nedělají.

Slavia má hodně široký a kvalitní kádr, ale moc ho trenéři nerotují. Jak to vnímáte?

Určitě to přijde, čeká nás ještě spousta ligových i pohárových zápasů a k tomu reprezentace. Tohle je teprve zahřívací období. Kluci, kteří teď nehrají, na nás tlačí. Pořád musíme být ve střehu. Ale u nás je jedno, kdo hraje a kdo ne, jsme jeden mančaft, který jde za svým cílem. Někdy jsou tréninky větší jízda než zápasy. Z kluků, kteří teď trénují, bychom složili tři dobré jedenáctky. Takhle nabitý mančaft nikdo v republice nemá.