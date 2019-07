Zavírání tribun vyhání fanoušky, šokoval svým pohledem na chuligány kouč Slavie

Nejprve k zápasu. Po výborném začátku a vedoucím gólu to vypadalo, že Hanáky přejedete. Nakonec jste se báli o vítězství. Čím si to vysvětlujete?

Je to tak, do utkání jsme vstoupili opravdu dobře. Jenže postupem času jsme začali ztrácet hodně míčů, dělali spoustu nevynucených chyb a Sigmu jsme tím dostali do hry. Druhý poločas byl podobný, měli jsme do něj ještě možná lepší vstup než do prvního, ale zase jsme se nechali zatlačit soupeřovým velice dobrým pohybem. Sklouzlo to do stavu, kdy buď rozhodneme druhým gólem, nebo Sigma třeba vyrovná. Chybělo nám zkrátka, abychom dohrávali naše akce ve větším klidu, ve větší kvalitě, abychom rozhodli.

Zatrnulo vám, když v závěru nastavení kopali hosté penaltu?

A pořádně, ale gólman Ondřej Kolář dobře vystihl směr té střely, Davida Housku vlastně donutil kopnout míč hodně do strany, takže trefil tyč. Oddechli jsme si.

Závěr zápasu byl hodně nervózní. Pyrotechnika, přerušení... Nevzalo vám to vítr z plachet?

To si vůbec nemyslím. Sigma zkrátka podala velice dobrý výkon, měla dobrý pohyb, a jestli bylo ve hře nějaké kouskování, tak spíš pomáhalo nám než Sigmě, která potřebovala dotahovat. Ta penaltová situace vyplynula z prohraného souboje, mohli jsme míč ještě odkopnout, ale vrátil se nám před bránu. Spíš mě mrzí ty nedohrané situace před vápnem soupeře, taky nám chyběla lepší souhra ve středu hřiště. Takové zápasy proti kvalitnímu soupeři v lize prostě jsou, bývají nervózní a z naší strany to nebyl úplně dobrý výkon.

Nedělal vám problém nový trávník?

Když ho ve čtvrtek položili, měl jsem obavy, ale naši trávníkáři opět odvedli skvělou práci.

Vy i asistent Houštecký jste dostali žlutou kartu...

Asi byly oprávněné. Závěr byl opravdu hodně nervózní. Zlobil jsem se na hráče i některé výroky sudích, které jsem hlasitě kritizoval.

Slavia měla zavřenou severní tribunu. Kotel ale i na té jižní řádil. Házel světlice do sektoru fanoušků hostí, trávník zahalily dýmovnice. Jak proti chuligánům postupovat?

Zavírat tribuny je prostě strašná škoda. Bylo by vyprodáno, ale nakonec nebylo, protože je zavřená jedna tribuna, jasně, je to důsledek něčeho. Ale my bojujeme za každého fanouška a pět tisíc lidí tu nemohlo být. Měla by to být poslední varianta, spíš bychom měli hledat jiné tresty pro klub nebo pro konkrétní viníky, kteří se něčeho dopustí. Tohle je to nejhorší, co se může stát. Vyhánění lidí ze stadionu by měla být opravdu poslední varianta.