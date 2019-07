Ostrá kritika z Liberce! Jasná penalta, cítím křivdu. Klidně ponesu následky, opřel se Malinský do sudího

Poprvé v této sezoně naskočil do soutěžního zápasu, ale radost z návratu po zranění v utkání se Zlínem (1:2) libereckému Tomáši Malinskému kalil pocit bezmoci, jehož se nezbavil ani s odstupem dnů. Záložník Slovanu se ostře opřel do sudího Tomáše Klímy. Proč? Hlavní arbitr ve druhé minutě nastaveného času neposoudil zákrok Róberta Matejova na něj v šestnáctce jako faul a pokutový kop.

„Nebyl to ani sporný zákrok, ale jasný penaltový zákrok! Tady se není o čem bavit. Bylo tam jasné podražení," čertil se ještě v pondělí Malinský, který proti Fastavu vyběhl na hřiště do druhého poločasu.

A ve své filipice pokračoval: „Na videu je vidět, že pan rozhodčí měl celou situaci před sebou. Otáčel jsem se zpátky do vápna, přišlo tam jasný podražení od jednoho hráče ze Zlína. Ani není vidět, že bych něco nafilmoval, šel jsem hned k zemi a v duchu si říkal, že to je jasná penalta," popsal kontroverzní moment rychlonohý hráč.

Sudí Tomáš Klíma však souboj jako nedovolený neviděl. „Podíval jsem se na rozhodčího a on mi ukazuje, ať vstávám a vůbec to nezkouším. Absolutně nechápu, jak se tohle může stát. Byla to jasná situace, všichni to viděli, nerozumím tomu," kroutil hlavou ještě dva dny po zápase, po němž cítil velkou křivdu.

„Když přijdu do kabiny a Honza Mikula má nohu jak pomeranč a nemůže chodit, tak člověk křivdu cítí. Potkal jsem ho druhý den v kabině na regeneraci a sotva šel. Byly tam i jiný situace, třeba kdy Taras (Kačaraba) vypíchne čistě balon a obdrží žlutou kartu... Tyhle situace nechápu. Pak se člověk podívá na statistiky a Zlín nula žlutých karet, my tři... Nevím, co k tomu říci," soptil Malinský.

Liberecký fotbalista Tomáš Malinský.

https://www.fcslovanliberec.cz

Věří, že podobné okamžiky se nebudou opakovat. „Člověk pak cítí zmar a křivdu. Nic s tím neudělá, pak se vyjádří a může z toho být problém. Doufám, že žijeme v době, kdy člověk může říci svůj názor, to není nic špatného. Jestli s tím má někdo problém, tak budu nést nějaké následky, ale neexistuje, aby se tohle stávalo. Jasné podražení, jasná penalta a nehraje roli, že to bylo v nastaveném čase. Penalta se má písknout a nazdar," uzavřel 27letý hráč.