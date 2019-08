Čtvrtý odchod! Další slávistické eso mizí v cizině. A tím to nekončí

V týmu Serie A už působí další český fotbalista Aleš Matějů. Pokud by Zmrhal Slavii skutečně opustil, stal by se už čtvrtým hráčem zvučného jména, o kterého český mistr přišel. A to se takový výprodej rozhodně neočekával.

"Jaromír je odchovancem Slavie, který toho pro klub udělal hrozně moc a se 187 ligovými starty za áčko se řadí k rekordmanům. Už dvakrát byl na odchodu do zahraničí, ale dvakrát vyhověl přání klubu a ještě pomohl Slavii k současným úspěchům. Za to mu patří obrovský dík," uvedl dále Býček.

Během léta odešli do ciziny Simon Deli, Michael Ngadeu a Miroslav Stoch. Naopak stále ještě pořádně početný kádr posílil exsparťan Nicolae Stanciu.

"Je potřeba si také říct, že kádr máme široký a je dost pravděpodobné, že ho ještě dva hráči opustí. Stejně tak věříme, že náhradu za Jardu pokryjeme z vlastních zdrojů, variant na jeho post je několik," konstatoval Jan Nezmar, sportovní ředitel Slavie.